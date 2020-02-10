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الأمن التونسى يوقف 49 شخصا كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:13 م
الأمن التونسى يوقف 49 شخصا كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا المهاجرين
ا ش ا

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 تمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على 49 شخصا من جنسيات دول أفريقية مختلفة، بينهم خمسة أطفال، كانوا جميعا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من شاطئ سيدي منصور في مدينة صفاقس جنوبي البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم /الاثنين/ - إنه بالتحري معهم اعترفوا أن العملية تمت بالتنسيق مع متعاون محلي تقاضى منهم مبالغ مالية متفاوتة وهواتفهم الجوالة لمساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا.
 
ومن جهة اخرى استقبلت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، اليوم، فى مكتبها بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، صبرى باش طبجى، كاتب دولة المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية التونسية، الذى اودع وثيقة تصديق تونس على الإتفاقية الأفريقية مكافحة الفساد، حضر مراسم التصديق قيس قبطانى سفير تونس في إثيوبيا .
 
وتعد تونس البلد رقم 44 التى صدقت على الإتفاقية .
 
واستضافت مصر فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، يونيو الماضى في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 51 دولة أفريقية و4 عربية.
 
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي اعتمدت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد في الدورة العادية الثانية للمؤتمر المعقودة في مابوتو بموزمبيق في 11 يوليو 2003.
 
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 5 أغسطس 2006، بعد ثلاثين يوما من إيداع صك التصديق الخامس عشر (رقم 15)، وقد صدقت حتى الآن ثمانية وثلاثون دولة على الاتفاقية وهي دول أطراف فيها.
 
 
وتقوم مبادئ الاتفاقية على احترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية، والمشاركة الشعبية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، والشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة، إدانة ورفض أفعال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.

تونس

المهاجرين

إيطاليا

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