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الأمم المتحدة: نحو 700 ألف سورى نزحوا خلال هجوم لقوات الحكومة منذ ديسمبر

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:11 م
الأمم المتحدة: نحو 700 ألف سورى نزحوا خلال هجوم لقوات الحكومة منذ ديسمبر ادلب
رويترز

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قالت الأمم المتحدة ، اليوم الاثنين ، إن هجوما تشنه الحكومة السورية وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة مجموعات مسلحة تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.

وقال ديفيد سوانسون ، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، إن الوضع مأساوي على نحو متزايد قرب الحدود مع تركيا حيث نزح أكثر من 400 ألف شخص إلى هناك بالفعل بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في العام الماضي قبل الحملة الجديدة.

 

 


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نازحون

تركيا

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