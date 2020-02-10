الأحد.. جامعة عين شمس تنظم ندوة عن فيروس كورونا وأهم طرق الوقاية

كتبت أمل علام

تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس، ندوة للتوعية و كيفية الوقاية من فيروس كورونا، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير الجارى، بمدرج البنهاوى بالكلية، حيث يحاضر بالندوة نخبة من الأطباء من وحدة مكافحة العدوى، ويتم استعراض تاريخ ونشأة الفيروس، وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه.

جدير بالذكر ان منظمة الصحة العالمية كانت قد تلقت تنبيها بوجود حالات التهاب رئوى متعددة في مدينة ووهان الواقعة في إقليم هوبى بالصين، وذلك يوم 31 ديسمبر 2019، ولم تتطابق سمات الفيروس مع أي فيروسات أخرى معروفة، مما أثار القلق لأننا نجهل مدى تأثير الفيروسات الجديدة على الناس.

وأضافت، أنه بعد أسبوع واحد، في 7 يناير، أكّدت السلطات الصينية أنها اكتشفت فيروساً جديداً بالفعل، هو فيروس كورونا المستجد.

وينحدر هذا الفيروس الجديد من فصيلة فيروسات تشمل تلك التي تسبب نزلات البرد الشائعة ومتلازمة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حيث أُطلق على هذا الفيروس الجديد مؤقتاً اسم "فيروس كورونا المستجد" (2019-nCoV).

وتعكف المنظمة على العمل مع السلطات الصينية والخبراء الدوليين منذ يوم إبلاغها بهذا الحدث، من أجل تعلم المزيد عن هذا الفيروس، وكيف يؤثر على المصابين به، وطرق معالجته وما يمكن للبلدان أن تفعل من أجل التصدى لانتشاره.

ولأن هذا الفيروس ينحدر من فيروسات كورونا التي تسبب أمراضاً تنفسية عادةً، فقد أصدرت المنظمة نصائح للجمهور حول كيفية حماية أنفسهم ومن يحيطون بهم من الإصابة بالفيروس.