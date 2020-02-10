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اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:08 م
اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى من قبل مستوطنون
أ ش أ

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اقتحم 79 مستوطنا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 79 مستوطنا متطرفا بينهم طلبة معاهد يهودية اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وسط تنفيذهم جولات استفزازية فى باحاته.
 
ويتزامن ذلك، مع قيام جماعات إسرائيلية متطرفة، بتنظيم اقتحام جماعى واسع للمسجد الأقصى اليوم، بمناسبة ما يسمى "يوم الشجرة العبري".
 
كام شهد المسجد الأقصى أمس اقتحام 62 مستوطنا باحاته، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا بشكل استفزازى فى باحاته، وتحديدا فى منطقة باب الرحمة.
 
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، منعت الجمعة الماضية، حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث بأراضى عام 1948، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة لأاداء، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن دوريات الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات تنقل المصلين من الجليل والمثلث، فى شارع 6 وشوارع أخرى وعند مداخل القدس، وطالبتهم بالعودة من حيث أتوا.
 
وأكد مصلون أنه لا حق للشرطة للقيام بهذه الممارسات، واعتراض حرية العبادة، واتهموها بممارسة العقاب الجماعي؛ وذلك استمرارا لقمع المصلين فى الحرم القدسى أيام الجمعة من كل أسبوع.
وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين المتوافدين إلى الأقصى عبر باب الأسباط وباب حطة من الدخول، ودققت فى هوياتهم وأجبرت بعضهم على الخروج.
 
وتسود أجواء متوترة فى القدس المحتلة، وخاصة فى البلدة القديمة، حيث انتشرت قوات الاحتلال بشكل واسع، واعتلت الأسطح وسور القدس. 
 
واقتحم الخميس الماضى 38 مستوطنا و20 طالبا يهوديا، ساحات المسجد الأقصى، وأوضحت مديرية الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وتجولوا فى ساحات المسجد بشكل استفزازى بحماية شرطة الاحتلال.
كما  نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حاجزا عسكريا مفاجئا فى شارع نفق بلدة بدو المؤدى إلى 10 بلدات وقرى شمال غرب القدس.
 
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت فى بطاقات راكبيها؛ ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.
 

فلسطين

المسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلى

مستوطنون

قوات الاحتلال

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