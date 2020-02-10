ومن جهته، أكد مسئول محلي إن جثة القتيل نقلت إلى المشرحة في مدينة "جاو" مسقط رأسه.

يذكر أن "يورو ولد دحة" كان أحد الأطراف الفاعلين في اتفاقية السلام التي أبرمت عام 2015 بين حكومة مالي وبين عدد من المجموعات المتمردة ومن المفترض أن يتم بموجب هذه الاتفاقية ضم المتمردين السابقين إلى الجيش النظامي تمهيدا لانتشاره في شمال البلاد. وعلى الرغم من انتشار قوات فرنسية وأممية في مالي، فإنها لم تتمكن من وضع حد لأعمال عنف تشهدها منذ عام 2012، بدأت في شمال البلاد قبل أن تتمدد إلى وسطها وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ولا تزال أنحاء واسعة من شمال مالي خارجة عن سيطرة سلطة الدولة، بما في ذلك مدينة "كيدال" التي يسيطر عليها متمردون انفصاليون سابقون من الطوارق انتفضوا على السلطة المركزية عام 2012 قبل أن يوقعوا معها عام 2015 في الجزائر اتفاق سلام والذي بموجبه من المفترض أن يباشر الجيش المالي انتشاره في "كيدال".

