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الإثنين، 10 فبراير 2020 07:46 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:02 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين وزارة المالية

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها: التقرير النصف سنوي لوزارة المالية والتي أكدت فيه تراجع الدين العام لـ 83% وارتفاع الإنفاق على التعليم والصحة، وتعيين فيكتور جوميز حكما لمباراة الزمالك والترجى في السوبر الأفريقي.
 
 
 
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كورونا

حفل الاوسكار

التعليم

الزمالك والترجى

الاهلى

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