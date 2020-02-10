اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها: التقرير النصف سنوي لوزارة المالية والتي أكدت فيه تراجع الدين العام لـ 83% وارتفاع الإنفاق على التعليم والصحة، وتعيين فيكتور جوميز حكما لمباراة الزمالك والترجى في السوبر الأفريقي.
- الأجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر: مازالنا فى فصل الشتاء ووارد حدوث تقلبات جوية.. وللمواطنين: لا تخففوا الملابس.. انحفاض طفيف فى درجات الحرارة 3 أيام وشبورة مائية على الطرق
- "المالية" تصدر تقريرها النصف سنوى.. 29% ارتفاعا بمعدلات الإنفاق على التأمين الصحى و14% للتعليم.. سداد أموال التأمينات والإصلاحات أسهما بتراجع الدين العام لـ83%.. ومصر ثانى أكثر دول العالم قدرة على تحمل الصدمات
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