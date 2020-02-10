اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها: التقرير النصف سنوي لوزارة المالية والتي أكدت فيه تراجع الدين العام لـ 83% وارتفاع الإنفاق على التعليم والصحة، وتعيين فيكتور جوميز حكما لمباراة الزمالك والترجى في السوبر الأفريقي.