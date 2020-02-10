اطلاق مسابقة لاختيار الأم المثالية بمراكز محافظة المنيا .. تعرف على الشروط

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت إدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام محافظة المنيا، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية ، تحت رعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، وذلك على مستوى الديوان العام ودواوين الوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديراً لمجهوداتها وتضحياتها مع أبنائها.

أوضح اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة أن المسابقة تأتى وفقاً للكتاب الوارد من وزارة التنمية المحلية " الإدارة العامة لتكافؤ الفرص" بتنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات على مستوى الديوان العام للمحافظة، والوحدات المحلية التابعة لها ، تزامناً مع احتفاليات الدولة الخاصة بتكريم المرأة بشهر مارس من كل عام لما لها من مردود إيجابى وخلق جو من الألفة وتعظيم دور الأم، مع مراعاة أن يكون ضمن المكرمات أم ذات إعاقة أو أم لأبناء من ذوى الإعاقة.

من جانبها، قالت بهيرة سيد مدير عام إدارة المرأة والطفولة والأمومة، أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية، وأن يكون لها قصة عطاء واضحة وألا يقل العمر عن 45 عاماً وألا يزيد عدد الأبناء عن أربعة، وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية مختوم و2 صورة شخصية وإقرار حالة اجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع وصورة الرقم القومى للام والأولاد والزوج، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، وبحث اجتماعى معتمد، والشهادات المرضية فى حال مرض الزوج أو احد أفراد الأسرة ،صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية ورقم تليفون واضح وصورة من شهادة التأهيل للام ذات الإعاقة أو الابن من ذوى الإعاقة.

وأوضحت انه على من ترغب فى التقدم للمسابقة تسليم الملف الخاص بها بإدارة المرأة والطفولة بالمحافظة والإدارات التابعة لها بمجالس المدن وذلك حتى يوم 16 فبراير من تاريخ الإعلان عن المسابقة.