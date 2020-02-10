سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اطلاق مسابقة لاختيار الأم المثالية بمراكز محافظة المنيا .. تعرف على الشروط

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:50 ص
اطلاق مسابقة لاختيار الأم المثالية بمراكز محافظة المنيا .. تعرف على الشروط اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام محافظة المنيا، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية ، تحت رعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، وذلك على مستوى الديوان العام ودواوين الوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديراً لمجهوداتها وتضحياتها مع أبنائها.

أوضح اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة أن المسابقة تأتى وفقاً للكتاب الوارد من وزارة التنمية المحلية " الإدارة العامة لتكافؤ الفرص" بتنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات على مستوى الديوان العام للمحافظة، والوحدات المحلية التابعة لها ، تزامناً مع احتفاليات الدولة الخاصة بتكريم المرأة بشهر مارس من كل عام لما لها من مردود إيجابى وخلق جو من الألفة وتعظيم دور الأم، مع مراعاة أن يكون ضمن المكرمات أم ذات إعاقة أو أم لأبناء من ذوى الإعاقة.

من جانبها، قالت بهيرة سيد مدير عام إدارة المرأة والطفولة والأمومة، أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية، وأن يكون لها قصة عطاء واضحة وألا يقل العمر عن 45 عاماً وألا يزيد عدد الأبناء عن أربعة، وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية مختوم و2 صورة شخصية وإقرار حالة اجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع وصورة الرقم القومى للام والأولاد والزوج، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، وبحث اجتماعى معتمد، والشهادات المرضية فى حال مرض الزوج أو احد أفراد الأسرة ،صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية ورقم تليفون واضح وصورة من شهادة التأهيل للام ذات الإعاقة أو الابن من ذوى الإعاقة.

وأوضحت انه على من ترغب فى التقدم للمسابقة تسليم الملف الخاص بها بإدارة المرأة والطفولة بالمحافظة والإدارات التابعة لها بمجالس المدن وذلك حتى يوم 16 فبراير من تاريخ الإعلان عن المسابقة.

 


المنيا

مسابقة الام المثالية

وزارة التنمية المحلية

سكرتير عام محافظة المنيا

ادارة المرة والطفولة والامومة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة