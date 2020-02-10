استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو من المزرعة بـ 27 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 10-2 2020 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 27 ، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو حسب المنطقة ،مشيرا الى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة .

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" إلى أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلد فى المزرعة 35 جنيها للكليو فى المزرعة مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، مقابل 120 بيضة سنويا خلال عام 2018، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.