استجابة لـ"سيبها علينا"..رفع النفايات الطبية الملقاة بتجمع قمامة ببنى سويف

وتنفيذا لتعليمات محافظ بني سويف، توجهت لجنة تضم الدكتورة وفاء الحميلي مدير إدارة النفايات والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر والدكتور أمير مكرم من التفتيش الصيدلي، والمراقبين الصحيين، وبرفقتهم سيارة النفايات التابعة لمديرية الصحة إلي مكان تجمع النفايات والقمامة، وتم رفع النفايات بطريقة آمنة، قبل رفع عمال مشروع النظافة لتجمع القمامة، كما مر مسئولو الصحة على المنشآت الطبية الخاصة الكائنة بالمنطقة لإجراء تحقيق ومعرفة الجهة المتسببة فيما حدث لمعاقبتها نظرا لمخالفتها القانون والاشتراطات الصحية والبيئية.

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