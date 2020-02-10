استجابة لـ"سيبها علينا"..رفع النفايات الطبية الملقاة بتجمع قمامة ببنى سويف

استجابة لمبادرة اليوم السابع "سيبها علينا" وما نشر بعنوان "سرنجات وزجاجات تحاليل دم داخل تجمع قمامة ببني سويف"، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لجنة بإشراف وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، ورئيس مركز ومدينة بنى سويف وجيه عبد الرازق، لرفع النفايات والقمامة بطريقة صحية علاوة على التحقيق في الواقعة لمنع تكرار هذه المواقف التي تتسبب في ضرر صحي وبيئي.
وتنفيذا لتعليمات محافظ بني سويف، توجهت لجنة تضم الدكتورة وفاء الحميلي مدير إدارة النفايات والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر والدكتور أمير مكرم من التفتيش الصيدلي، والمراقبين الصحيين، وبرفقتهم سيارة النفايات التابعة لمديرية الصحة إلي مكان تجمع النفايات والقمامة، وتم رفع النفايات بطريقة آمنة، قبل رفع عمال مشروع النظافة لتجمع القمامة، كما مر مسئولو الصحة على المنشآت الطبية الخاصة الكائنة بالمنطقة لإجراء تحقيق ومعرفة الجهة المتسببة فيما حدث لمعاقبتها نظرا لمخالفتها القانون والاشتراطات الصحية والبيئية.
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