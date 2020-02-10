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استجابة لـ"سيبها علينا"..رفع النفايات الطبية الملقاة بتجمع قمامة ببنى سويف

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:27 ص
استجابة لـ"سيبها علينا"..رفع النفايات الطبية الملقاة بتجمع قمامة ببنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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استجابة لمبادرة اليوم السابع "سيبها علينا" وما نشر بعنوان "سرنجات وزجاجات تحاليل دم داخل تجمع قمامة ببني سويف"،  كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لجنة بإشراف وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، ورئيس مركز ومدينة بنى سويف وجيه عبد الرازق، لرفع النفايات والقمامة بطريقة صحية علاوة على التحقيق في الواقعة لمنع تكرار هذه المواقف التي تتسبب في ضرر صحي وبيئي. 

وتنفيذا لتعليمات محافظ بني سويف، توجهت لجنة تضم  الدكتورة وفاء الحميلي مدير إدارة النفايات والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر والدكتور أمير مكرم من التفتيش الصيدلي، والمراقبين الصحيين، وبرفقتهم سيارة النفايات التابعة لمديرية الصحة إلي مكان تجمع النفايات والقمامة، وتم رفع النفايات بطريقة آمنة، قبل رفع عمال مشروع النظافة لتجمع القمامة، كما مر مسئولو الصحة على المنشآت الطبية الخاصة الكائنة بالمنطقة لإجراء تحقيق ومعرفة الجهة المتسببة فيما حدث لمعاقبتها نظرا لمخالفتها القانون والاشتراطات الصحية والبيئية. 

وتعد مبادرة وحملة " سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدوا  فيه وسيتم نشرها بأسمائهم على موقع "اليوم السابع". 
 
 
 

 


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نفايات في تجمع قمامه

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