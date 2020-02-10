استجابة لـ"سيبها علينا".. ربط شارع المدارس بالغردقة بشبكة الصرف خلال شهرين

البحر الأحمر - عماد عرفة

إستجابة لمبادرة اليوم السابع "سيبها علينا"، وما نشر بعنوان قارئ يناشد محافظ البحر الأحمر بإنهاء مشكلة الصرف الصحى بشارع المدارس، أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تعليماته بربط شارع المدارس بشبكة الصرف الصحى خلال فترة أقل من شهرين على أن تنتهى بنهاية شهر مارس المقبل .

وأكد محافظ البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بنهاية شهر مارس المقبل سيكون شارع المدارس تم توصيله على شبكة الصرف الصحى وبذلك تنتهى المشكلة تماما، مؤكدا أن خلال شهور قليلة سننهى مشكلة الصرف الصحى التى يشتكى منها الأهالى بالغردقة والمدن الأخرى.

وأوضح المحافظ أن يهمه فى المقام الأول خدمة المواطن، وأن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب أولى اهتماماته فى المحافظة منذ تولية المنصب وبسعى بكل جهد لإنهاء كل ما يتعلق بتلك الملف فى اسرع وقت ممكن موضحا أن منذ أيام مضت تم تشغيل شبكات المياه بمدينة سفاجا التى استلمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ولم تعمل منذ استلامها من عام 2015 إلى عام 2018، حيث وجه بسرعة تشغيل شبكات المياه التى استلمتها الشركة بمدينة سفاجا وتشمل مناطق وأحياء النيابة والهدى والعرايشي، وتقسيمات (العبور - 6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - الشباب - العاشر).

وأشار اللواء حنفى إلى أن ذلك نتاج اجتماعه الذى عقد بديوان عام المحافظة بداية الشهر الحالي، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، مع نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس إيهاب خضر، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان، والذى شددت خلاله الدكتورة يسرا عطية على ضرورة تشغيل شبكات المياه التى استلمتها الشركة بمدينة سفاجا.

كذلك تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة الثالثة والسادسة بمدينة القصير وهى منطقة خلف الوحدة الصحراوية والبنك الأهلى والطابية وحتى ميدان الشرطة العسكرية، مؤكداً أنه يولى ملف مياه الشرب إهتماماً بالغاً حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار اللواء عمرو حنفى إلى أن انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بشبكة مياه مدينة القصير، جاءت بعد تكليفه للدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بمتابعة عمليات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن المحافظة، حيث بذلت مجهوداً كبيراً بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتذليل أى عقبات، لافتاً إلى أن ذلك إنطلاقاً من تعهده منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضى بأن مدن المحافظة بالكامل تحظى باهتمامه وليست مدينة الغردقة فقط.

وكان أرسل القارئ " مخلص نوبى موسى"، المقيم 71 شارع المدارس الغردقة محافظة البحر الأحمر، عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، شكاوى بتاريخ 7 فبراير الجارى يشكو خلالها من استمرار انتشار مياه الصرف الصحى بالمنطقة حيت تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى منذ عام الا أنه لم يتم الانتهاء من محطة الرفع ، وتوصيل الخدمة لبعض العمارات بشكل منفرد ، ما تسبب فى ملئ بيارات الصرف ، ورغم التقدم بالعديد من الشكاوى لكنها لم تحرك ساكنا لدى المسؤلين .

وقال القارئ فى شكواه التى أرسلها عبر صحافة مواطن، نعانى نحن سكان شارع المدارس بالغردقة من قيام البعض بتوصيل الصرف الصحى قبل الانتهاء من اعمال محطة الرفع ما تسبب فى انتشار مياه الصرف الصحى بالمنطقة.