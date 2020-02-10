استجابة لشكاوى الفلاحين.. صرف الأسمدة فى بورسعيد لغير حاملى كارت الفلاح

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس كامل تويج وكيل مديرية الزراعة ببورسعيد خلال تصريح خاص لــ" اليوم السابع "أن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وافق على صرف الأسمدة لغير حاملى كارت الفلاح للموسم الشتوى 2020، استجابة لشكوى المزارعين الجادين فى تقنين الأوضاع .

وقال تويج، أن قرار الوزير كان له الأثر الإيجابى لدى المزارعين والقطاع الزراعى والمحاصيل الزراعية فضلا عن الحفاظ على المال العام مضيفا: أن الأسمدة التى صرفت خارج منظومة كارت الفلاح كانت معرضة للتلف بسبب عوامل التعرية .

وتابع: أن الأسمدة التى صرفت خارج المنظومة بإجمالى 1439 طن يوريا و289 نترات أما الأسمدة التى صرفت داخل المنظومة 368 طن يوريا و86 طن نترات .

وفى ذات السياق، أكد أن عدد الإستمارات التى تم تسليمها 4104 إستمارة فضلا عن إعتماد 3344 استمارة بنسبة تصل لــ81 % من عدد الكروت التى تم تسليمها للمزارعين حتى الآن وبواقع 1160 كارت من إجمالى 2227 وجارى تسليم 700 كارت آخرين لتصل لــ 2927 .

ومن جانبه، أكد تويج أن هناك لقاءات مع المزارعين ومجالس الإدارات للوقوف على مدى أهمية كارت الفلاح للمزارعين حفاظا على حقوقهم ووصول الدعم للمستحقين وتوثيق العلاقة بين المالك والمستأجر للحصول على الدعم المقرر للزراعة .

ومن جهة أخرى، أكد تويج ان منظومة كارت الفلاح جاءت فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى وبهدف وصول الدعم للمستحقين تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لتوحيد المفاهيم وأليات توزيع الكروت الذكية للمزارعين مع مراعاة تقديم كافة سبل الراحة للمزارعين .

وفى سياق آخر، قال المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محصول القمح والبنجر خالية من وباء الفطريات لافت بأنه تم معالجة الحشائش بالنسبة لمحصول البنجر التى تقدر مساحته بـ30 ألف و156 فدان.

وأضاف "تويج"، إن الموسم الشتوى لم يتم التعامل معه زراعيا ولكن هناك معاينة على الطبيعة للزراعات الموجودة لنتمكن من صرف الاسمدة لمن لديهم عقود ووضع قانونى، وأن القطاع الزراعى فى الوقت الحالى 59 ألف و14 فدان من بينهم 7 الآف و70 فدان بــ جمعيات الإئتمان و7,859 فدان بــ مراقبة سهل الطينة 34,858 فدان بــبجمعيات الاستصلاح التابعة للمراقبة العامة للتنمية الزراعية و9469 فدان بــ شباب الخريجين بإجمالى 59 الف و14 فدان.

وتابع تويج أن المنزرع 13858 فدان بــقطاع الائتمان والاستصلاح و30 ألف فدان لمحصول البنجر بمساحة 30156 فدان و2919 شعير و414 فدان للخضار و363 فدان لمحصول الفول البلدى.