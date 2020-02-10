وتعرضت عفرين السورية فى وقت سابق، لانفجار سيارات مفخخة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بأن السيارة انفجرت على طريق راجو في المدينة . مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة لوجود جرحى بحالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
 