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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.24% بختام تعاملات الاثنين

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:43 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.24% بختام تعاملات الاثنين البورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% رابحاً 19.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7971.93 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.66% خاسراً 47.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7227.44 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 120.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 134 شركة، فيما تراجعت 48 شركة.
 
وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.99%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.67%.
 
وجاء سهم "متلايف إيه أي جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.99%، ثم الباحة بنسبة 7.54%، ثم شاكر بنسبة 7.07%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.82%، ثم جدوى ريت بنسبة 2.81%، ثم الجوف بنسبة 2.45%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور الشروط والأحكام لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، وذلك بعد الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. 

البورصة السعودية

المؤشر العام للأسهم

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