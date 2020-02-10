سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع الدولار فى مواجهة اليورو والاسترلينى رغم مخاوف "كورونا"

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:30 ص
ارتفاع الدولار فى مواجهة اليورو والاسترلينى رغم مخاوف "كورونا" الدولار الأمريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع الدولار دافعا اليورو والجنيه الاسترلينى إلى أدنى مستوياتهما فى أشهر مع توقع المستثمرين أن يظل الاقتصاد الأمريكى متينا فى مواجهة تفشى الفيروس التاجى فى أنحاء العالم، بينما عززت بيانات الوظائف الصادرة الأسبوع الماضى تفاؤل المتعاملين.

وبدا المتعاملون أكثر إيجابية إزاء العملات عالية المخاطر وسط مؤشرات على أن انتشار الفيروس ربما يتباطأ ومع استئناف بعض الشركات الكبيرة أعمالها فى الصين بعد عطلة السنة القمرية الجديدة.

وصعد الدولار الأسترالى 0.3% إلى 0.6689 دولار أمريكى، مبتعدا عن أدنى مستوى فى 10 سنوات الذى سجله فى وقت سابق من الجلسة. وفقدت العملة 4.5% هذا العام. وصعد اليوان الصينى 0.3% أيضا إلى 6.9893 للدولار الأمريكى.

لكن العملة الأمريكية صعدت مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ونزل اليورو إلى أدنى مستوياته فى 4 أشهر عند 1.0942 دولار وسجل الاسترلينى أقل سعر فى شهرين ونصف عند 1.2873 دولار.

واستقر الاسترليني أمام اليورو عند 85.03 بنس.

وقال لى هاردمان، محلل سوق الصرف لدى ميتسوبيشى يو.اف.جى، "الجاذبية النسبية للدولار تدعمت فى المدى القريب بفعل المخاوف المتصاعدة حيال توقعات النمو خارج الولايات المتحدة والاحتمالات المتنامية لفوز الرئيس (دونالد) ترامب بفترة ثانية ومزيد من الأدلة على متانة الاقتصاد الأمريكى.

"لكن، تردد مجلس الاحتياطى الاتحادى فى تشديد السياسة النقدية سيساعد على كبح الاتجاه الصعودى المحتمل للعوائد الأمريكية والدولار الأمريكى."

واستقر الين، الذي يعد ملاذا آمنا، عند 109.75 ين للدولار، بينما تراجعت السندات وقلصت أسواق الأسهم بعض مكاسبها المبكرة وسط شهية للمخاطرة.

 

 


الدولار

كورونا

فيروس كورونا

ارتفاع الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدولار يواصل انخفاضه اليوم الاثنين.. ويسجل 15.69 جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:42 ص

الضرائب الأمريكية تهدد فيس بوك.. هيئة الإيرادات الداخلية في مواجهة قضائية مع عملاق السوشيال ميديا للحد من تحويل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب وتسعى للحصول على 9 مليار دولار.. والقرار سيؤثر على شركات كبرى

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:00 ص

وول ستريت: إدارة ترامب تعتزم طلب 2 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودى

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 ص

طعمان فى الجنة دنيا وآخرة.. أمريكى يطالب بتعويض 867 تريليون دولار بسبب شاكيرا ولوبيز

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة