وأوضح المسؤول الماليزي أن 12 حالة من الحالات الـ18 هم صينيون، في حين يحمل الـ6 الآخرون الجنسية الماليزية.
وعلى الرغم من ذلك، أكد المسؤول أن انتشار فيروس كورونا في ماليزيا لا يزال تحت السيطرة، مشيرا إلى عدم وجود "انتقال مستمر من إنسان لآخر" ولم يتم الإبلاغ عن حالات معزولة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة الماليزية ستواصل التعاون مع جميع الأطراف لتعزيز الاستعداد والاستجابة على مواجهة انتقال فيروس كورونا في ماليزيا.
وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت أمس عن الحالة الـ17 من فيروس كورونا، وذلك لعجوز عمرها 65 عاما.