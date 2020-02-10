احتفظ بفلوسك فى البيت.. بنوك ألمانيا لا تجد مكان لتخزين الأموال النقدية

شعبان هدية

أظهرت بيانات البنك المركزى الألمانى، وجود 43,4 مليار يورو (47,6 مليار دولار) نقدا فى البنوك الألمانية، الأمر الذى تسبب بمشكلة كبيرة تتعلق بتخزين هذه الكمية الضخمة من النقود، والحاجة الملحة للعـثور على خزائن جديدة حتى لو تطلب الأمر الاعتماد على شركات خارجية، وهذا المبلغ أكبر بثلاث أضعاف مما كان عليه فى شهر مايو 2014، ويعود ذلك إلى وضع البنك المركزى الاوروبى لأسعار فائدة سلبية.

ونقلت صحيفة "lesechos" الفرنسية عن وكالة " أندرياس شولز"، التى تدير بنك ادخار بالقرب من برلين، وصفها للأمر بالمثير للسخرية بسبب عواقب سياسة سعر الفائدة الذى أقره البنك المركزى الأوروبى.

وأضافت الوكالة : "من الأفضل فى هذه الأيام الاحتفاظ بالأموال نقدا بدلا من إيداعها لدى البنك المركزى الأوروبى، رغم العواقب الخطيرة المتمثلة بتكاليف التأمين والمشاكل اللوجستية".

ووفقا لجمعية البنوك الألمانية، فإن الودائع ستكلف المؤسسات المصرفية فى البلاد 2 مليار يورو سنويا، وكشف تحقيق برلمانى حول أسعار الفائدة السلبية، أن القطاع المصرفى دفع 2.4 مليار يورو للبنك المركزى الأوروبى فى عام 2018 مقابل رسوم الإيداع.

واختتمت الصحيفة الفرنسية ، أن الألمان أصبحوا يستخدمون النقد بشكل متزايد، لأن العديد من المؤسسات قررت بالفعل فرض ضرائب على ودائع عملائها.