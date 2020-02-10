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"إيجاد" تسعى لحل الخلاف فى جنوب السودان حول عدد الولايات

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:00 ص
"إيجاد" تسعى لحل الخلاف فى جنوب السودان حول عدد الولايات الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم أ ش أ

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عقد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الايجاد، فى أديس أبابا، اجتماعا مغلقا، مع رئيس دولة جنوب السودان، الفريق سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة الجنوبية، رياك مشار.

وقال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، فى تصريح صحفي، مساء الأحد - إن الاجتماع عقد بدعوة من حمدوك، ويأتى فى إطار جهود منظمة "إيجاد" لإيجاد حل للنزاع بين الطرفين فى عدد الولايات المقترح بدولة جنوب السودان.

وأوضح فيصل، أن الاجتماع كان مطولا، وحضره الرئيس الأوغندى يورى موسفيني، وناقشت خلاله المقترحات المقدمة لعدد الولايات فى دولة جنوب السودان.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء قريب بعد اقتراح الرئيس سلفا كير بإجراء مزيد من المشاورات.

 


إيجاد

جنوب السودان

عبد الله حمدوك

أديس أبابا

الخرطوم

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