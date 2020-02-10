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إنفوجراف.. مصر تتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:47 م
إنفوجراف.. مصر تتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية إنفوجراف
كتبت هند مختار

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تأكيداً لحرص الدولة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
 
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية.
 
وكشف الإنفوجراف، أنه من المستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.
 
إنفوجراف (1)
 
وعلى صعيد أبرز المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بعدد من المحافظات، أشار الإنفوجراف، إلى أنه جار إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الغربية على مساحة 82 فداناً، باستثمارات 8 مليار جنيه، توفر 80 ألف فرصة عمل، وكذلك إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة على مساحة 91 فداناً، باستثمارات 11 مليار جنيه، توفر 75 ألف فرصة عمل، فضلاً عن إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان، باستثمارات 2 مليار جنيه، توفر 20 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الفيوم على مساحة 5 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل. 
 
هذا إلى جانب إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة المنوفية على مساحة 17 فداناً، باستثمارات 2 مليار جنيه، توفر 18 ألف فرصة عمل، وكذلك إنشاء المنطقة اللوجستية بالدقهلية على مساحة 47 فداناً، باستثمارات 5 مليار جنيه، توفر 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية بالأقصر على مساحة 3 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 4 آلاف فرصة عمل.
 
إنفوجراف (2)
 
وبشأن أبرز المناطق اللوجستية الجاري طرحها، فوفقاً للإنفوجراف، فإنه جاري طرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية على مساحة 35 فداناً، باستثمارات 4 مليار جنيه، توفر 9 آلاف فرصة عمل، وكذلك المنطقة اللوجستية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً، باستثمارات 7 مليار جنيه، توفر 12 ألف فرصة عمل، بجانب المنطقة اللوجستية بمحافظة السويس على مساحة 30 فداناً، باستثمارات 3.5 مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.
 
وأظهر الإنفوجراف، زيادة الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%، لتصل إلى 96,9 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 26,5 مليار جنيه عام 2013/2014.
 
ووفقاً للإنفوجراف، فقد ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنسبة  13,5% عام 2018/2019، مقارنة بـ 12,9% عام 2013/2014، كما زادت الاستثمارات في القطاع نفسه إلى 283.1%، لتصل إلى 31,8 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 8,3 مليار جنيه عام 2013/2014، علماً بأنه يوجد 669 منفذاً تابعاً للسلاسل التجارية الكبرى بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف إنشاء 1895 منفذاً على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.
 
وبشأن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص، وبحسب الإنفوجراف، فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات قطاع تجارة الجملة والتجزئة بلغت 83,3% عام 2018/2019، لتصل قيمة الاستثمارات الخاصة 26,5مليار جنيه، والاستثمارات العامة 5,3 مليار جنيه.
 
وأوضح الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ 7 عقود في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير، وكذلك تم عقد اتفاقية مع شركة "سوماريس" والوكالة الفرنسية بقيمة 700 ألف يورو، لتطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
 
وبشأن أبرز المشروعات الاستثمارية، فقد رصد الإنفوجراف، أنه تم توقيع عقد مع شركة لولو العالمية، لإنشاء 4 مراكز تسوق "هايبر" في مصر، باستثمارات 500 مليون دولار، لتوفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المستهدف بدء التشغيل بحلول عام 2021، هذا بجانب افتتاح مركز تسوق بألماظة "سيتي سنتر"، باستثمارات 9,4 مليار جنيه، يضم أكثر من 260 متجراً، لتوفير 40 ألف فرصة عمل.
 
 

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