إطلاق المرحلة الثانية من حملة مكافحة التقزم والسمنة بين طلاب مدارس القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، اليوم الإثنين ، المرحلة الثانية من فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الانيميا والسمنة وقصر القامة ، تحت شعار (أطفال اليوم قادة الغد) بمدرسة الإمام محمد عبده بنها، بمشاركة، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة ، وعبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية ، وسند حفنى مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن نسبة الأطفال من أبناء المحافظة المصابين بالتقزم نسبة قليلة مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث ، ومؤسسة مصر الخير على تصنيع وجبات "بسكويت" تقدم للأطفال من سن عامين حتى 3 أعوام لعلاج هذا المرض، حيث إن الأطفال فى هذا السن أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض نتيجة سوء التغذية.

وأضاف المحافظ، أن الدراسات حول نسبة المرض بالمحافظة كشفت أن سوء التغذية، وخاصة للأم الحامل تؤدى إلى العديد من المشكلات سواء لها أو للطفل بعد الولادة وخلال سنوات عمره التالية، حيث تؤدى التغذية غير السليمة إلى سوء التغذية ، ومن ثم ظهور العديد من المشاكل والتى من أهمها ظاهرة التقزم.

وأشار المحافظ، إلى أن التقزم هو أحد مشكلات سوء التغذية ، التى تؤثر سلبا ليس فقط على قصر قامة الطفل ، واختلاف قياساته الجسمية عن الطفل الطبيعى الذى حصل على التغذية السليمة الصحية، لكن التقزم يؤثر أيضا على النمو العقلى والبدنى للطفل طوال حياته والتلف قد يكون غير رجعى وعندئذ يصبح الطفل غير قادر على التعلم واكتساب مهارات إذا ما قورن بالأطفال الأصحاء، وتعتبر هذه المشكلة مشكلة اقتصادية بجانب أنها مشكلة صحية وذلك لعدم تمكن هذه الفئة فى المشاركة الإيجابية ، فى بناء الوطن لعدم قدرتهم على العمل الذهنى أو العمل البدنى أيضا، موضحا أن معظم الأضرار الناتجة من سوء التغذية تحدث فى فترة حمل الأم والـ 24 شهرا الأولى من عمر الطفل.

فيما أكد الدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية، أن هناك تعاون جيد من قبل تعليم القليوبية ، مع هيئة التأمين الصحى من حيث توفير البيانات الدقيقة ، والرقم القومى وتليفون ولى الأمر وهو ماسهل عملية الكشف عن الطلاب ، مضيفا أن عدد الطلاب المستهدفين على مستوى القليوبية بلغ 831 ألف طالب وطالبة بـ 774 مدرسة على مستوى المحافظة.

فى ذات السياق وجه طه عجلان وكيل وزارة التربية ، والتعليم بالقليوبية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تلك المبادرة الهادفة لمواجهة أى معوقات صحية ومجتمعية تعوق التنمية فى مصر، مشيرا الى ان هناك تنسيقا كاملا مع كافة المؤسسات الصحية، ممثلة فى وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى وتم توفير كافة سبل الدعم لإنجاح تلك المبادرات تنفيذا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.