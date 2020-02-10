إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة فى انقلاب توك توك بقنا

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة كلًا من أحمد عبدالفتاح عبدالحميد، 16 عامًا، جروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج، وشقيقته أسماء عبدالفتاح عبدالحميد، 25 عامًا، اشتباه كسر بالزراع الأيسر، وكريم الصغير أحمد، 4 أعوام، سحجات وكدمات، وشقيقه حسين الصغير أحمد، سحجات، 3 أعوام، وإسماعيل إبراهيم حربى، 18 عامًا، سحجات وكدمات، من عائلة واحدة، فى حادث انقلاب توك توك، على طريق الأشراف القبلية بجوار المحطة، فى قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

فى سياق آخر، لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعها غرقاً بترعة كوبرى حجازة، بناحية مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري بقنا، بمساعدة أهالى المنطقة من انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد الوزير ومدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قوص بغرق طفلة بترعة كوبرى حجازة بناحية دائرة مركز قوص.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين غرق الطفلة "حنين.ح.ا"، 3 سنوات، وتقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى بقوص.

وبسؤال والدها “حسين أحمد.ع ” ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجلته باللهو على جانب الترعة إنزلقت قدمها وسقطت بها مما أدى لغرقها ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة “اسفكسيا الغرق” ولا توجد شبهة جنائية وتم نقل الجثة لمستشفى قوص المركزى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.