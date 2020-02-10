إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم ونقلهم للمستشفى بالغربية

شهدت قرية كفر الحما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم وجبة طعام فاسد، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوى العام بطنطا لعمل الإسعافات اللازمة وتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بورد إشارة لشرطة النجدة بإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائى، انتقلت قوة من المركز لمكان البلاغ، وتبين تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة تناولوا وجبة طعام فاسد، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوى بطنطا لإسعافهم وتلقى العلاج.

من ناحيه آخرى أقدم شاب على قتل شقيقه، بعد أن سدد له طعنه ناقذه أودت بحياته فى الحال، بسبب خلافات بينهما بقرية كفر العزيزيه مركز سمنود وتمكن ضباط مباحث مركز سمنود بإشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد احمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بقرية كفر العزيزية.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين شقيقين لخلافات ماليه بينهما، قام على أثرها أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض ولقى مصرعه فى الحال، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.