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إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:21 ص
إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم إنقلاب سيارة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق نتيجة التخطى الخاطئ، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ونتج عن الحادث إصابة 3 من مستقلى السيارة.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير للشرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم، ووجود مصابين، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز، قيادة المدعو "الدسوقى ح م" 35 سنة عامل، ويقيم دائرة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة و"حسام م ص" 29 سنة، سائق، و"فهمى م ف" 31 سنة عامل، ويقيمان دائرة قنا "جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " من مستقلى السيارة تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم، تم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق، وتم انتداب المهندس الفنى لبيان سبب الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتتولى التحقيق .

يذكر أن طريق مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، شهد وقوع حادثين منفصلين على الطريق الزراعى الشرقى، نتج عن الحادثين إصابة 13 شخصا، تم نقل المصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج، وتم رفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج.


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