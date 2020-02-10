إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار فى أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية

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أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين في أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية.

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن اثنين من المصابين بإطلاق النار من الشرطة، تدخلا بعدما فتح رجل النار من بندقيته في أحد متاجر وولمارت بمدينة فورست، موضحة أن الشرطة لم تفصح عن تفاصيل الحادث.

يذكر أنه في أغسطس الماضي حصدت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة 29 قتيلًا، إذ لقي 20 شخصًا مصرعهم في مدينة إل باسو بولاية تكساس في حين قتل تسعة آخرون في مدينة دايتون بولاية أوهايو.

ومن جهة اخرى يواجه أستاذان بمادة الكيمياء تهمة غريبة تتعلق بصناعة مادة مخدرة في مختبر إحدى مدارس ولاية اركنساس وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية

ووفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز"، قال المصدر إن الأستاذين تيرى دايفيد باتمان (45 عاما) وبرادلى ألين رولاند (40 عاما)، اللذين يدرسان الكيمياء في جامعة ولاية هندرسون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما يوم الجمعة، الماضي.

وأضاف أنهما يواجهان اتهامات بصنع الميثامفيتامين، واستخدام أدوات لتعاطي المخدرات .

والميثامفيتامين منشط له تأثير على العقل، يمكنه إحداث هوس مصاحب بالنشوة، كما أنه يؤدي إلى الإدمان.

وكشف بيان الشرطة أن الأستاذين يخضعان حاليا للتحقيق، بعدما جرى الاستماع أيضا لرئيس شرطة الجامعة .

وجرى اكتشاف الواقعة بعد انتشار تقارير عن وجود رائحة كيميائية "غير محددة" في مركز الجامعة العلمي.

هذا وتم بشكل مؤقت إغلاق أبواب المركز العلمي، حيث تقول الجامعة إن "سلامة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لدينا أولوية قصوى، ونحن نواصل التعاون مع السلطات".

وصناعة الميثامفيتامين تعد جناية يمكن أن تصل عقوبها الحبسية إلى 40 سنة، كما أن الإدانة باستخدام أدوات تعاطي المخدرات قد تعني عقوبة بالحبس قد تصل إلى 20 عاما.