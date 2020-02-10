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إصابة 3 أشخاص أعلى دائرى الأوتوستراد بسبب تصادم سيارتى نقل ثقيل

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:09 ص
إصابة 3 أشخاص أعلى دائرى الأوتوستراد بسبب تصادم سيارتى نقل ثقيل حادث تصادم-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تسبب حادث تصادم بين سياره نقل ثقيل "تريلا" وأتوبيس وسيارة نقل أخرى، في إصابة 3 أشخاص، وتوقف الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري في القطاع من الأوتوستراد الى منطقة المنيب، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى. 
 
تلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى بظهور كثافات مرورية نتيجة لحادث مرورى، وانتقل رجال المرور الى المكان. 
 
وعززت، اليوم الإثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 

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