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الإثنين، 10 فبراير 2020 08:56 م
خالد صلاح
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إصابة 12 حالة جديدة بأمريكا بفيروس "كورونا" المستجد

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:05 م
إصابة 12 حالة جديدة بأمريكا بفيروس "كورونا" المستجد كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 كشفت عمليات فحص طبي تجريها "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" لـ 398 شخصًا في 37 ولاية أمريكية، عن إصابة 12 حالة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".
وقالت الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين إن من بين الذين خضعوا للفحص الطبي 318 حالة أثبت خلوهم من الفيروس، فيما لا يزال 68 آخرين في انتظار الفحص.
 
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من بين الحالات الـ 12 التي تم تأكيد إصابتها، ستة حالات من ولاية كاليفورنيا، وحالة من ولاية /ماساتشوستس/، وحالة من ولاية /واشنطن/، وأخرى في ولاية /أريزونا/، وحالة في ولاية /ويسكونسن/ وإثنان بولاية /إلينوي/.
 
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الأعداد تعد مجمعة منذ الـ 21 من شهر يناير الماضي، حيث شملت أفراد لديهم سجل سفر إلى الصين، بالإضافة إلى هؤلاء الذين تعاملوا عن قرب مع حالات تم تأكيد إصابتها أو مع أشخاص آخرين قيد الفحص الطبي.
كما خضع 337 شخصًا في وقت سابق لفحص طبي جرى في 36 ولاية بدءًا من الـ 6 من شهر فبراير الجاري، من بينهم 12 حالة مصابة بالفيروس، فيما أثبت خلو 225 آخرين من الفيروس فيما لا يزال 100 حالة أخرى قيد الفحص. 
 
 

كورونا

امريكا

الصين

ماساتشوستس

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