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إصابة شخصين فى حادث تصادم بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:15 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد طريق الكورنيش بمنطقة سيدى جابر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى، وأسفر عن إصابة شخصين وجارى نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفى، البداية تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية بلاغا بوجود حادث مرورى بمنطقة سيدى جابر، وبالانتقال تبين أن تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس وأسفر عن إصابة شخصين وتم إبلاغ الإسعاف لنقلهم لتلقى العلاج .

وقامت إدارة مرور الإسكندرية بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق منعا لتعطيل حركة المرور بطريق الكورنيش .
 
يذكر أن رفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار ولمراقبة حركة السيارات على الطرق أثناء تواجد رياح مثيرة للأتربة على المحاور، حيث تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور بسبب سوء اﻷحوال الجوية على أن تستمر حالة الطوارئ.
 
واستعدت إدارات المرور لمواجهة موجة الأمطار والرياح المثيرة للأتربة من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية ، وتم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات على الطرق، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.
 
ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
 
 

 


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