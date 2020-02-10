إخلاء سبيل المتهم بدهس الطفل "مصطفى" ضحية إهمال مدرسة بدون سور فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل بائع منظفات، المتهم بدهس الطفل "مصطفى عبد العال عبد المنعم" 11 سنة تلميذ بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة أبوطوالة للتعليم الأساسى بمركز منيا القمح، أسفل عجلات سيارته، على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقية بلاغا بوفاة "مصطفى ع م" 11 سنة بالصف الخامس الابتدائي، مقيم قرية أبوطوالة، أثناء عودته من المدرسة والسير بالطريق، صدمته سيارة محملة بموتور مياه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8582 لسنة 2020 منيا القمح .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبالتنسيق مع العقيد محمود مرسي، مأمور المركز من ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة منيا القمح، للتحقيق برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وصرحت النيابة بدفن الطفل.

قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم، إنه تم فتح تحقيق من جانب إدارة منيا القمح التعليمية، فى واقعة مصرع تلميذ بالصف الخامس الابتدائى، بمدرسة أبوطوالة للتعليم الأساسي، أثناء خروجه فترة الفسحة لإحضار سندوتش.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن التلميذ خرج لإحضار سندوتش من منزله وصدمته السيارة أمام المنزل، وإن التحقيق يجرى حاليا مع إدارة المدرسة، وأعرب عن خالص تعازيه لأسرة التلميذ.

وقال والد الطفل، إن نجله كان ضحية للإهمال، حيث خرج من المدرسة فترة الفسحة لإحضار سندوتس، و أن المدرسة بدون سور منذ نشأتها وحاول الأهالى إنشاء سور لكن قوبل ذلك بالمنع من قبل أحد الأهالى المجاورين للمدرسة، اعتقادا منه أن ذلك سوف يؤثر على مدخل منزله.

يذكر أنه التزم مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية فى 3060 مدرسة على مستوى محافظة الشرقية، فى اليوم الأول من النصف الدراسى الثاني، وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه وتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب، وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة على مديرية التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لانتظام اليوم الدراسى وتحقيق أعلى الدرجات، وبضررة تواجد الزائرة الصحية، وفحصها المستمر للطلاب بالأخص فى المرحلة الابتدائية، وسرعة إسعاف أى حالة مرضية، ومنح إجازات لأى طالب يتعرض لأزمة مرضية.

وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة مديرى الإدارات التعليمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم ولتحقيق الانضباط فى العمل،كما أصدر محافظ الشرقيه تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس والتنسيق مع إدارات المرور لتحقيق السيولة المرويه المطلوبة.