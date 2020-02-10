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إحالة مستريحة القناطر الخيرية لمحكمة الجنح لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:29 م
إحالة مستريحة القناطر الخيرية لمحكمة الجنح لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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قررت النيابة العامة بالقناطر الخيرية، برئاسة المستشار محمد فايد، بتجديد حبس ربه منزل  المتهمة بالاستيلاء على أموال 12 مواطنا واستيلائها على مبلغ 3 ملايين و300 ألف جنيه، وإحالتها للمحكمة الجنح وتحديد جلسة لها لمناظرة القضية.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من عدد أثنى عشر شخصا "محددين" وأبلغوا بتضررهم من المدعوة "س س م" 29 سنة، صاحبة محل مفروشات ومقيمة دائرة المركز، لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 مليون و300الف جنيه بقصد توظيفها وأنها توقفت عن سداد تلك الأرباح المتفق عليها منذ حوالى خمسة أشهر، وحال مطالبتهم لها برد المبالغ المالية الخاصه بهم قامت بالتهرب منهم بحجة تعثر تجارتها، وقدم المبلغين عدد من إيصالات الآمانة بقيمة تلك المبالغ موقعه من المتهمة .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بتحصلها على تلك الأموال وعدم سدادها للأرباح المتفق عليها لتعثر تجارتها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1494 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2020م وتولت النيابة التحقيق .

يذكر أنه قد نجحت مباحث القليوبية، من ضبط 3 عاطلين، قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، وسرقوا 275 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية بتعرضهم للسطو المسلح من قبل ملثمين يستقلون سيارة لانسر وأشهروا الأسلحة عليهم.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتشكل فريق البحث الجنائى وأعدت خطة بحث من خلال فحص عدد من كاميرات المراقبة فى الشارع محل الواقعة، حيث كشفت إحدى الكاميرات نوع السيارة وأرقامها وبعض ملامح المتهمين والجهة التى هربت إليها السيارة، وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهمين 3 عناصر إجرامية من قريتى الخرقانية وأبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

وعلى الفور قامت قوة من مركز شرطة القناطر، وتم القبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة والأسلحه النارية المستخدمه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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