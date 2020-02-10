سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أهمها نافذة هامة لصناعة البترول المصرية.. 10 معلومات عن مؤتمر ايجبس 2020

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:57 ص
أهمها نافذة هامة لصناعة البترول المصرية.. 10 معلومات عن مؤتمر ايجبس 2020 المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس السيسى وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلاً وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الإيجابى الكبير الذى شهده خلال السنوات الأربع الآخيرة وفيما يلى أهم المعلومات عن مؤتمر ايجبس 2020 والتي كانت كالتالي:

 

-1 يعقد المؤتمر للعام الرابع على التوالي ويعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم.

-2  يشارك به حوالي 1600 مشارك و14 دولة .

 3- يتضمن 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية .

4- به 4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات .

5- 7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول .

6- 6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة .

 7- به جلسات لمناقشة دور المرأة فى قطاع الطاقة.

8- يخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

9- أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا .

10 – يشارك بالمؤتمر 15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.

 

 

 

 


المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

ايجبس 2020

صناعة البترول المصرية

شمال افريقيا والبحر المتوسط

الطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق مؤتمر "إيجبس 2020" 11 فبراير.. وزير البترول: غرب المتوسط جزء من خطة زيادة الإنتاج والإعلان عن الشركات العاملة به قريبا.. طارق الملا: دخول شركات عالمية للعمل لأول مرة يعكس الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر

الإثنين، 27 يناير 2020 10:00 م

البترول تعلن تفاصيل انطلاق الدورة الرابعة لمؤتمر مصر للبترول "ايجبس 2020"

الإثنين، 27 يناير 2020 03:58 م

كريستوفر هدسون: مشاركة 450 شركة من 14 دولة بـ"ايجبس 2020"

الإثنين، 27 يناير 2020 03:45 م

طارق الملا: إيجبس 2020 نافذة لعرض الخطط المستقبلية لقطاع البترول فى مصر

الإثنين، 27 يناير 2020 02:07 م

غدا.. مؤتمر صحفي لوزير البترول للإعلان عن تفاصيل "إيجبس 2020"

الأحد، 26 يناير 2020 11:00 م

60 دولة تشارك فى اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر ايجبس 2020

الأحد، 29 سبتمبر 2019 11:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة