أهمها نافذة هامة لصناعة البترول المصرية.. 10 معلومات عن مؤتمر ايجبس 2020

كتبت – مروة الغول

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس السيسى وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلاً وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الإيجابى الكبير الذى شهده خلال السنوات الأربع الآخيرة وفيما يلى أهم المعلومات عن مؤتمر ايجبس 2020 والتي كانت كالتالي:

-1 يعقد المؤتمر للعام الرابع على التوالي ويعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم.

-2 يشارك به حوالي 1600 مشارك و14 دولة .

3- يتضمن 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية .

4- به 4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات .

5- 7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول .

6- 6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة .

7- به جلسات لمناقشة دور المرأة فى قطاع الطاقة.

8- يخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

9- أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا .

10 – يشارك بالمؤتمر 15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.