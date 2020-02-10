سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 06:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى عزبة صالح بالمنوفية: نعانى من ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بالصرف

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:00 ص
أهالى عزبة صالح بالمنوفية: نعانى من ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بالصرف
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى عزبة صالح التابعة للوحدة المحلية بكفر الباجور بمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب عدم استكمال مشروع الصرف الصحى بها، والتى تعد هى العزبة الوحيدة فى قرى الوحدة المحلية بكفر الباجور التى لم يتك استكمال الصرف الصحى بها على الرغم من ارتفاع نسبة المياه الجوفية بها، بدعوى أنها خارج الحيز العمرانى.

وقال أحمد شحاتة من أهالى عزبة صالح التابعة لقرية كفر الباجور بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، نعانى الأمرين من عدم استكمال الصرف الصحى بعزبة صالح رغم أنه تم توصيل الصرف الصحى للقرى التابعة لكفر الباجور، وتم توصيل الصرف حتى بداية مدخل المنطقة لدينا فقط بعزبة صالح، وعند سؤالنا مرارا وتكرارا عن سبب عدم استكمال الصرف مع العلم أنه لايوجد أى موانع تعيق الطريق فى توصيل الصرف الصحى سواء ترعه أو كبارى أو حتى تقاطع طريق لم يجب أحد علينا.

وأوضح أن تقدمنا بالعديد من الشكاوى لكل الجهات المعنيه بدايى من المجلس المحلى للقرية والمجلس المحلى للمركز والمحافظة، وذلك على مدار تولى 4 محافظين سابقين منصب محافظ المنوفية، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة،  وكان الرد الوحيد لديهم أن المنطقة غير تابعة للحيز العمرانى، وقد توجهنا إلى المجلس المحلى، واثبت لهم عكس ذلك وأكد أن المنطقة فى نطاق الحيز العمرانى ومرفق لكم خطاب وخريطة مختومة من المجلس المحلى تفيد ذلك، بالإضافة إلى أن مستوى المنسوب لآخر طابق بياره صرف صحى فى مدخل منطقة عزبه صالح على عمق 3.60م أى يكفي لتوصيل الصرف الصحى للمنطقة بالكامل بناءا معاينة المهندس المرسل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

وتسأل أهالى عزبة صالح التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، رغم كل هذا لم يتم اتخاذ أى إجراء من أى جهه فنحن الآن ومنذ فترات طويلة أكثر من ثمانى سنوات نعانى من إختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، بسبب خزانات الصرف وتصدع المنازل من ركود المياه أسفلها ونقوم بملئ مياه الشرب من محطات التنقيه حفاظا علي أرواح أطفالنا.

ومن جانبة أكد المحاسب محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أن عزبة صالح التابعة للوحدة المحلية بكفر الباجور خارج الحيز العمرانى، وسنسعى خلال الفترة القادمة بوضعها ضمن القرى الأكثر إحتياجا لإدخال الصرف الصحى بها.

IMG-20200203-WA0007
 

 

IMG-20200203-WA0008
 

 

IMG-20200203-WA0009
 

 

IMG-20200203-WA0010
 

 

IMG-20200203-WA0012
 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

تعليم المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة