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أنجيلا ميركل تعبِّر عن أسفها لقرار تخلّى كارينباور عن رئاسة حزبها

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:19 م
أنجيلا ميركل تعبِّر عن أسفها لقرار تخلّى كارينباور عن رئاسة حزبها ميركل ووزيرة الدفاع الألمانية
أ ش أ

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عبَّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، عن أسفلها لقرار رئيسة حزبها "الاتحاد المسيحى الديمقراطى أنجريت كرامب-كارينباور، عدم الترشح لمنصب المستشارية، وعدم المنافسة مجددًا على رئاسة الحزب، وكانت كارنباور -التى تشغل أيضًا منصب وزيرة الدفاع الألمانية، قد أعلنت بشكل مفاجئ اليوم تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية فى الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما أعلنت عزمها التخلى عن رئاسة الحزب.
 
وكان حزب "الاتحاد المسيحى الديمقراطى" الحاكم فى ألمانيا، قد انتخب أنجريت كرامب كارينباور زعيمة جديدة للحزب خلفًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
 
وكانت أنجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى ووزيرة الدفاع الألمانية، قد قررت اليوم الاثنين، عدم ترشحها لمنصب "المستشارية" فى الانتخابات الفيدرالية القادمة خلفا للمستشار الحالية أنجيلا ميركل.
 
 وقالت كارنباور، خلال اجتماع هيئة رئاسة الحزب، إن هناك "علاقة غير واضحة لقطاعات من الحزب المسيحى الديمقراطى مع حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار"، معلنة معارضتها الصارمة لأى تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمينى الشعبوى وحزب "اليسار".
 
وأكدت أنجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى ووزيرة الدفاع الألمانية، قناعتها بأن منصب رئاسة الحزب والترشح للمستشارية، يجب أن يكونا لشخص واحد، موضحة أنها ستنظم بحلول الصيف المقبل عملية الترشح للمستشارية، وستواصل إعداد الحزب للمستقبل، ثم ستتخلى عن منصب رئاسة الحزب، فى الوقت الذى وصفت فيه الصحف الألمانية هذا الأمر بـ"الصدمة المزلزلة".
 
وتعتزم أنجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى، إعلان المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفى فى وقت لاحق اليوم.
 
 
وكان حزب "الاتحاد المسيحى الديمقراطى" الحاكم فى ألمانيا، قد انتخب أنجريت كرامب كارينباور زعيمة جديدة للحزب خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
 
وجاء فوز الأمينة العامة للحزب بفارق ضئيل فى انتخابات الحزب عن منافسها فريدريش ميرز، حيث حصلت على نسبة 51.8 بالمئة من الأصوات.
 

المانيا

المستشاره الالمانيه

انجيلا ميركل

انجريت كرامب

حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى

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