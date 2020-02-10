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أمن القليوبية يضبط المتهمين بسرقة محطة صرف صحى بطوخ

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:23 م
أمن القليوبية يضبط المتهمين بسرقة محطة صرف صحى بطوخ قوات امن - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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نجحت مباحث مركز شرطة طوخ في كشف غموض واقعة سرقة محطة صرف صحي بقرية الصالحية التابعة لدائرة مركز طوخ، حيث تم ضبط 4 متهمين قاموا بالسطو علي العاملين ليلا بالمحطة وقاموا بسرقة المحطة، وتبين أنهم من مدينة زفتي بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المتهمين وبعض المضبوطات من البطاريات المسروقة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من العاملين بمحطة الصرف الصحي بقرية الصباحية التابعة لدائرة المركز، بقيام 4 ملثمين بالسطو عليهم ليلا، وسرقة المحطة ، حيث تبين سرقة 4 بطاريات، وكابل كهربائي وفروا هاربين تحرر عن ذلك المحضر رقم 2482 جنح المركز .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث وتم تحديد المتهمين وتمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط المتهمين وهم "عطية.ا"، و"عزت.ا"، و"أنور.ا"، و"سعيد.م" وجميعهم مقيمون بزفتي محافظة الغربية، واعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة وتم ضبط عدد من البطاريات المسروقة معهم وتم التحفظ على المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر جدد قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية، تجديد حبس عاطل ونجار 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة السطو المسلح على مسئول خزينة شركة المياه بالقناطر، ومشرف تحصيل خلال توجههما للبنك لإيداع مبالغ مالية، حيث استولى المتهمان على 275 ألف جنيه منهما، وفرا هاربين ونجحت أجهزة الأمن فى تحديدهما وضبطهما بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث القناطر الخيرية، بلاغا من مسئول خزينة الشئون التجارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبيه (مركز خدمة العملاء فرع القناطر) شلقان ومشرف تحصيل بذات الشركة، أنهما حال توجههما وبحوزتهما مبلغ مالى وقدرة ( 273.520 ) ألف جنيه داخل حقيبة يد من أموال الشركة لإيداعهما بأحد البنوك، اعترض طريقهما شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا قام بتهديدهما واستوليا على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالفرار .

وأخطرت الأجهزة الأمنية وتشكل فريق بحث وتمكن ضباط المباحث من التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبى الواقعة هم كل من "خ ج ت" 39 سنة عاطل ومقيم أبو الغيط دائرة المركز و"ع ف م" 55 سنة نجار ومقيم الخرقانية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وأقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين، جرى بإرشاد المتهمين ضبط السلاح النارى المستخدم، وكذا مبلغ مالى 220.500 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وقيامهما بإنفاق باقى المبلغ على ملذاتهما وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.


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