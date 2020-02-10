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الإثنين، 10 فبراير 2020 08:40 ص
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أمطار غزيرة تتسبب بإجلاء العشرات شمال شرقى أستراليا

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:09 ص
أمطار غزيرة تتسبب بإجلاء العشرات شمال شرقى أستراليا أمطار
أ ش أ

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أصدرت السلطات الأسترالية أوامر إجلاء بعد هطول أمطار غزيرة على سيدنى والساحل الشرقى لولاية نيو ساوث ويلز.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالى ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ إن "أمطار يتراوح منسوبها بين 200 و400 مليمتر هطلت على منطقة سيدنى حتى بلو ماونتنز وإلى الجنوب من تلك المنطقة في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى فيضان أنهار وإجبار أكثر من 60 مدرسة على إغلاق أبوابها اليوم ".
وحذر المكتب من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات تهدد حياة الناس في الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، مضيفا أنه قد تحدث عواصف تتجاوز سرعتها 90 كيلومترا في الساعة.
وكانت دائرة الإطفاء الريفي في ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية قد ذكرت أمس / الأحد / أن الهطول الغزير للأمطار على الساحل الشرقي لاستراليا أدى إلى إخماد حريق كبير للغابات، وحدوث فيضان كبير.
وما زال 33 حريقا مشتعلا حتى صباح الاثنين في الولاية وتقع كلها في المناطق الجنوبية الشرقية التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار.


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أمطار أستراليا

حرائق أستراليا

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