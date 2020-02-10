سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ألمانيا تتصدر الدول العشر الأولى فى أعداد السياح لمصر والسعودية الأولى عربيا

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:05 ص
ألمانيا تتصدر الدول العشر الأولى فى أعداد السياح لمصر والسعودية الأولى عربيا السياحة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدرت مصر عام 2019 منطقة الشرق الأوسط فى نسبة النمو السياحى، حيث بلغت وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية 21% مقارنة بالعام السابق 2018، حيث بلغ عدد السائحين 13,6 مليون سائح، فى حين تصدرت ألمانيا الدول العشر الأولى فى أعداد السياح، فيما جاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية والسعودية فى المرتبة الثالثة، حيث حققت جميع الدول الأوروبية زيادة فى معدلاتها مقارنة بنفس الفترة باستثناء قبرص وايسلندا.

وأظهرت مؤشرات رسمية أن المجموعة العربية شهدت زيادة فى أعداد السائحين الوافدين منها خلال يونيو 2019، وتصدرت السعودية المجموعة العربية تليها السودان ثم ليبيا.

وأكدت الإحصائيات أن الحركة السياحية تميزت بتزايد عدد السياح فى كل المجموعات السياحية على الرغم من تراجع بعض الدول مثل العراق وفلسطين فى منطقة الشرق الأوسط، وإثيوبيا ونيجيريا والصومال فى أفريقيا، وباكستان فى منطقة جنوب آسيا وقبرص وأيسلندا فى أوروبا.

وفى الفترة من يناير إلى يونيو 2019 بلغ إجمالى عدد السائحين الوافدين حوالى 6.1 مليون سائح مقابل 5 ملايين سائح فى العام السابق، بمعدل زيادة 20.5%، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول العشر الأولى ثم أوكرانيا ثم السعودية.

ومن الدول التى حققت نموا سياحيا خلال العام الماضى الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة النمو 4,9%، وكان عدد السائحين 16,7 مليون سائح، والمملكة العربية السعودية كانت نسبة النمو 7,8% والعدد 16,6 مليون سائح (الحجاج والمعتمرين يعتبرون سائحين).

وسلطة عمان سجلت نسبة نمو 8,6% وعدد السائحين 2,5 مليون سائح، والمغرب سجلت نسبة نمو 6,4% وكان عدد السائحين 13,3 مليون سائح، وتونس سجلت نسبة نمو 13,6% وعدد السائحين 9,5 مليون، والأردن سجلت نسبة نمو 8,1% وعدد السائحين 4,5 مليون سائح.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

السياحة

المانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة