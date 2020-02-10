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أسعار اللحوم اليوم .. المفروم بـ 100 والجملى ب90 جنيها

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:00 ص
أسعار اللحوم اليوم .. المفروم بـ 100 والجملى ب90 جنيها لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم ، اليوم الاثنين 10 -2  -2020 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى ، وسجل  سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 100-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 و حتى 150جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

فيما تقدم بعض المحلات الجزارة تخفيضات على اللحوم وخاصة الكندوز حيث وصلت بعض العروض على اللحوم البلدية ليكون سعر الكيلو بين 95  جنيها 100 جنيها ولكنها عروض فردية في بعض المحال .

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.

و الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انخفاض أسعار العجول خلال موسم عيد الأضحي بنسبة تقترب من الـ10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .

و كان الدكتور على المصيلحى  ،وزير التموين والتجارة الداخلية ، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها  فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.

كما وجه المصيلحى ، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.

 

 


أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم اليوم

اخبار اقتصاد

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