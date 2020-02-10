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أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020 فى مصر

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:08 ص
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020 فى مصر الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الاثنين 10 فبراير ، مسجلة 688 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، فى أول أيام الأسبوع لسوق الصاغة بعد توقف حركة التداول على الذهب فى معظم مناطق الجمهورية أمس الأحد.

 

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 : 589.75 جنيها للجرام
 
عيار 21 : 688 جنيها للجرام
 
عيار 24 : 786 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب : 5504 جنيهات
 
أوقية الذهب : 1570 دولارا
 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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