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أتلانتيك جلف وأدنوك للإمداد توقعان اتفاق تأجير لمنشأة غاز مسال هندية

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:44 ص
أتلانتيك جلف وأدنوك للإمداد توقعان اتفاق تأجير لمنشأة غاز مسال هندية أدنوك
رويترز

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قالت أتلانتيك جلف اند باسيفيك للوجستيات الغاز الطبيعى المسال وأدنوك للإمداد والخدمات اليوم الاثنين إنهما وقعتا اتفاقا للتأجير طويل الأجل لوحدة تخزين عائمة فى منشأة تصدير جديدة بجنوب الهند.

أوضحت الشركتان أن الاتفاق يتعلق بتحويل وتوريد وتشغيل وصيانة وحدة التخزين العائم فى منشأة تصدير الغاز المسال لأتلانتيك جلف بميناء كارايكال فى بودوتشيرى بالهند.

تملك أدنوك للإمداد، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك)، الوحدة البالغة طاقتها 137 ألفا و756 مترا مكعبا وسيجرى تأجيرها لمدة 15 عاما.

وقالت الشركتان إنه سيبدأ بناء مرفأ استيراد الغاز خلال الربع الأول من العام ومن المتوقع أن يبدأ العمليات التجارية قبل نهاية العام 2021.

منشأة تصدير الغاز المسال المملوكة لأتلانتيك جلف والتى تديرها فى ميناء كارايكال ستبلغ طاقتها الأولية مليون طن سنويا تزيد إلى ثلاثة ملايين طن فى المدى المتوسط مع زيادة الطلب، بحسب الشركتين.

وقالتا إن المرفأ سيخدم عملاء محليين وصناعيين وتجاريين فى دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر بما فى ذلك منطقة صناعية بوسط تاميل نادو، بها مصانع أسمدة واسمنت وصلب ومنسوجات وجلود وسكر وملابس.

وتابعا أنه سيخدم أيضا محطات كهرباء تعمل بالغاز، فضلا عن شبكة توزيع الغاز المملوكة لأتلانتيك جلف فى جنوب الهند.


أدنوك

أتلانتيك جلف اند باسيفيك

الهند

الغاز الطبيعى المسال

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