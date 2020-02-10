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آسيوية طلبت الاشتراك بخدمة الاتصالات فى الإمارات لتستولى على 496هاتف محمول

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:12 م
آسيوية طلبت الاشتراك بخدمة الاتصالات فى الإمارات لتستولى على 496هاتف محمول هواتف محمولة - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أحالت النيابة العامة فى دبى موظفة آسيوية إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال الصلاحيات الممنوحة لها فى عملها، وتزوير مستندات، والقيام بعمليات وهمية وهى طلب اشتراك فى خدمة الاتصالات للاستيلاء على 496 هاتف محمول ذكى، تقدر قيمتها بنحو 1.39 مليون درهم.

وحسب موقع الرؤية، أشارت التحقيقات أن المتهمة تعمل فى إحدى الشركات بقطاع الاتصالات، وأنه عند التدقيق على أداء المتهمة وعمليات البيع التى قامت بها، خلال عامى 2014، 2015 تم اكتشاف تلاعب وتزوير فى عدد كبير من عمليات طلب الاشتراك فى الخدمة "الوهمية" والتى تعطى المشترك الحق فى الحصول على أجهزة محمول ذكية بتسهيلات فى الدفع، ما مكنها من الاستيلاء على 496 جهاز هاتف ذكى بقيمة 1.39 مليون درهم.

وساعدها في القيام بذلك، كون المتهمة تملك صلاحية الدخول على نظام الشركة، والتقديم على الطلبات، فتقدمت بمستندات وهمية ومزورة لأشخاص وشركات، بطلب الاشتراك والحصول على الأجهزة المحمولة، كما أن لديها مفتاح الخزانة التي بها الهواتف، والتي أقدمت على فتحها، ومن ثم الحصول على تلك الهواتف على مرات متتالية.

وكشف المتهمة، رسالة وردت من قسم التدقيق أن هناك 93 عميلاً لم يسددوا الأقساط المستحقة عليهم، والخاصة بثمن الأجهزة، وتبين أنه لا توجد مستندات مرفقة بملفات هؤلاء العملاء، وادَّعت المتهمة أن هناك أحد زملائها هو من دخل بواسطة بياناتها على النظام، وقام بتلك العمليات الوهمية، لكن التحقيقات أظهرت كذب ادعائها، وأنها المسئولة عن تلك الجريمة.

 


الامارات

اسيوية

قطاع الاتصالات

هواتف محمولة

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