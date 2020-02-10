"آداب المنوفية "تعقد مؤتمرها الدولى بحضور باحثين من مختلف دول العالم

المنوفية - محمد فتحى

عقدت، مساء اليوم الاثنين، كلية الآداب جامعة المنوفية الملتقى العلمى والثقافى الدولى الأول لها بعد مرور 33 عاما على إنشاء الكلية، تضمن 13 مؤتمرا علميا لأقسامها المختلفة.

واختتم قسم الفلسفة مساء اليوم مؤتمرا بعنوان " الفلسفة الطبية وقضايا العصر"، بحضور باحثين من جامعات مصر" المنيا وأسيوط والمنصورة وعين شمس والأزهر" ومن الدول العربية ، شارك باحثون من جامعات الجزائر وتونس واليمن وسلطنة عمان، قدموا قضايا جديدة حول العلاقة بين التصوف والحقائق العلمية، والفلسفة والهندسة الوراثية، والفلسفة وقضايا التطرف الدينى وحوار الأديان.

قدم الكاتب الصحفى والباحث محمد ثروت مدير عام أكاديمية اليوم السابع فى المؤتمر ورقة بحثية بعنوان حوار الأديان فى المجتمعات التعددية بآسيا دراسة مقارنة بين إندونيسيا وسنغافورة، حيث عقب عليها عدد من الباحثين حول جدوى حوار الأديان، والفرق بينه وبين حوار الحضارات ومدى اختلاف التجربة الأسيوية عن نظيرتها في العالم العربى.

وشارك فى المؤتمر أعلام الفلسفة فى مصر والعالم العربى الدكتور محمد محمد مدين والعميد الدكتور أحمد الجزار والدكتور حسين على والدكتور بهاء درويش والدكتور ياسر البتانونى ودكتورة آمال ربيع الدكتور سامى مدنى عميد كلية الآداب جامعة المنوفية والدكتور صلاح عثمان رئيس قسم الفلسفة والدكتورة رضا خلاف مقرر المؤتمر.

وأوضح الدكتور أسامة مدني عميد الكلية ورئيس المنتدى، أن المؤتمرات الثلاثة عشر تشمل المؤتمر الدولى لقسم اللغة العربية وآدابها وعنوانه: "التحليل النقدى للخطاب: رؤى بينية" برئاسة الدكتور عيد بلبع، والمؤتمر الدولي للغات الأوربية ويشمل قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بعنوان: Discourse and Literature in the Digital Age برئاسة الدكتورة هدى سليمان، و المؤتمر الدولى لقسم اللغة الفرنسية وآدابها بعنوان:L’altérité et la dichotomie exclusion / réciprocité، رئيس المؤتمر الدكتورة داليا مطاوع، والمؤتمر الدولي لقسم اللغة الألمانبة وآدابها بعنوان Germanistik zwischen Globalität und Lokalität ورئيس المؤتمر الدكتور عادل صالح.

وتضمن الملتقى المؤتمر الدولي لقسمي اللغة العبرية واللغة الفارسية بعنوان: الاتجاهات الحديثة في اللغات الشرقية رئيسا المؤتمر الدكتور هويدا عزت، والدكتور عمرو علام، والمؤتمر الدولى لقسم علم الاجتماع بعنوان: دور مؤسسات التعليم في تجديد الخطاب الديني رئيس المؤتمر الدكتورة ثريا عبد الجواد، والمؤتمر الدولي لقسم التاريخ بعنوان: الإصلاح: رؤية وتطبيق عبر العصور. رئيسا المؤتمر الدكتور حلمي شلبي والدكتور محمد الشرقاوي، والمؤتمر الدولي لقسم الآثار المصرية وعنوانه: التراث المعماري بالدلتا: الواقع والتحديات. رئيس المؤتمر الدكتور خالد حمزة، والمؤتمر الدولي لقسم الفلسفة بعنوان: الفلسفة التطبيقية وقضايا العصر، رئيس المؤتمر الدكتور صلاح عثمان.

وضم المؤتمر الدولي لمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بعنوان: جودة الحياة والبيئة والتنمية في العالم العربي وإفريقيا، رئيس المؤتمر الدكتور فتحي مصلحى، والمؤتمر الدولي لقسم المكتبات والمعلومات بعنوان قضايا معاصرة في تخصص المكتبات والمعلومات رئيس المؤتمر الدكتور محمود الجندى، والمؤتمر الدولي لقسم الإعلام بعنوان الإعلام في مواجهة الشائعات، رئيس المؤتمر الدكتور عبد الجواد سعيد ،و المؤتمر الدولي لقسم علم النفس بعنوان قضايا منهجية وبحثية معاصرة في علم النفس. رئيس المؤتمر الدكتور إلهام خليل.

وعقدت الجلسات العلمية والفعاليات بالتوازي في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2020م، ويتم نشر البحوث بمجلة كلية الآداب، جامعة المنوفية بعد انتهاء فعاليات المنتدى واللجان العلمية في المؤتمرات وهيئة تحرير المجلة.