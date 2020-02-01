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7 سلع انخفضت قيمة صادراتها في نوفمبر الماضي.. تعرف عليها

السبت، 01 فبراير 2020 11:26 م
7 سلع انخفضت قيمة صادراتها في نوفمبر الماضي.. تعرف عليها حاويات وبضائع
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التجارة الخارجية الأحدث لشهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصادرات خلال شهر نوفمبر الماضي فقط نحو 2.37 مليار دولار، مقابل 2.39 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018 بنسبة تراجع بلغت 0.8%.

ورصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز وجود 7 بنود لأهم السلع التي انخفضت صادراتها خلال فترة التقرير، وهي "البترول الخام، والملابس الجاهزة، والأسمدة، والسجاد والكليم، والألبان، ومواد نسجيه، وأخيرا الأثاث"، وسجلت قيم الصادرات الآتية:

بلغت قيمة الصادرات من البترول خام نحو 157.9 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 222.2 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة انخفاض قدرها 28.9%.

بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة نحو 135.4 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 140.7 مليون دولار نوفمبر 2018، بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

بلغت قيمة الصادرات من الأسمدة نحو 81.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 121 مليون دولار في نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 32.8%.

بلغت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 26.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 29.4 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة انخفاض قدرها 10.4%.

بلغت قيمة الصادرات من منتجات الألبان 24.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 26.3 مليون دولار في نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7.4%.

بلغت قيمة الصادرات من أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجيه 16.4 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 18.1 مليون دولار في نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

بلغت قيمة الصادرات من أثاث 14.4 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 20.6 مليون دولار في نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 30%.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

التعبئة والاحصاء

الصادرات

التجارة الخارجية

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