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4 أسباب وراء تراجع صادرات الجلود أبرزها ذبح البتلو والأحذية القماش

السبت، 01 فبراير 2020 05:25 م
4 أسباب وراء تراجع صادرات الجلود أبرزها ذبح البتلو والأحذية القماش صناعة الجلود - ارشيفية
كتبت سماح لبيب

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قال عبد الرحمن الجباس ، عضو شعبة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن هناك 4 أسباب لتراجع صادرات مصر من الجلود بنحو 24% خلال العام الماضى وهى تراجع معدلات الطلب عالميا، والاتجاه السائد في شراء الأحذية الرياضية المصنوعة من " الأقمشة " بديلا عن الجلد، وكذلك عدم الإهتمام بالثروة الحيوانية فى مصر نتيجة ذبح البتلو، والعشوائية فى حفظ الجلود وانتشار الجراثيم عليها ، وعدم العناية برش الجلود بالمبيدات مما يؤدى لهدر الكثير من الكميات المنتجة وعدم صلاحيتها فى الصناعة.

وأضاف الجباس ، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" ، أن الذبح الألى ورش الجلد بالمبيدات في حالة اصابته يوفر 40% قيمة مضافة من الإنتاج السنوي في مصر ويقلل من الفاقد الذى يحدث نتيجة العشوائية، حيث أن إصابة الجلد بالأمراض يؤدى إلى تلفه وعدم صلاحيته فى الصناعة.

وأوضح، أن الرعاية الطبية ستدعم الصناعة الوطنية من الجلود وزيادة الصادرات، ولابد من تدخل وزارة الزراعة ومجلس الوزراء لتجريم الذبح اليدوى وتوقيع العقوبة على كل يقوم بالذبح خارج المجازر أو " آليا" ، وتوقيع أقصى العقوبة على كل من يقوم بذبح البتلو وإهدار الثروة الحيوانية فى مصر.

وتابع قائلا ، أن صادرات مصر من الجلود عديدة إلى مختلف دول العالم وأبرزها الصين التي تستحوذ على نسبة 30% من إجمالي صادرات الجلود المصرية، ويليها البرتغال ، وأسبانيا ، والهند ، وإيطاليا ، وفيتنام ، واليونان ، وتركيا ، موضحا أن أزمة الصين في انتشار الفيروسات لم تعوق حتى الآن الصادرات إليها ، ولم يعلن المستوردين الصينين أي إجراءات جديدة منذ إعلان الصين انتشار الفيروس لديها.


صناعة الجلود

اخبار الاقتصاد

دباغة الجلود

تراجع الصادرات

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