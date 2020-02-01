موجز الاقتصاد المصري اليوم السبت 2-1-2020

نشر "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم السبت، ومن بينها إيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرها بشأن الدعوى المقامة من شركات الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة "بصفته" ورئيس مصلحة الجمارك "بصفته" بالاضافة الى شركات الصلب المتكاملة وشبه المتكاملة والمتدخلين انضمامياً اليهم حيث أوصى التقرير بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزم المدعين بالمصروفات وهو ما يعنى التوصية باستمرار الرسوم الوقائية.

فى قضية "رسوم البيليت".. "مفوضى الدولة" توصى برفض الدعوى لثبوت الضرر على الصناعة

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بشأن الدعوى المقامة من شركات الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة "بصفته" ورئيس مصلحة الجمارك "بصفته" بالاضافة الى شركات الصلب المتكاملة وشبه المتكاملة والمتدخلين انضمامياً اليهم حيث أوصى التقرير بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزم المدعين بالمصروفات وهو ما يعنى التوصية باستمرار الرسوم الوقائية.

ميناء السخنة يستقبل أحدث طرازات الأوناش بالعالم لبدء تشغيل الحوض الثانى

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء العين السخنة التابع للمنطقة، السفينة ZHEN HUA صباح اليوم، وعلى متنها عدد 2 أوناش ساحة RMG، والتى تعد الأولى من نوعها في الموانئ المصرية، وذلك لتركيبها بالساحة الخاصة بالحاويات بالحوض الثاني بميناء السخنة، بعد عملية التوسعة الجديدة للحوض، حيث تعد هذه الدفعة الثالثة بعد استقبال الميناء الشهر الماضي للدفعة الأولى بعدد 4 أوناش، والثانية بعدد 8 أوناش لصالح شركة موانئ دبى العالمية، صاحبة امتياز أرصفة ميناء العين السخنة.

المالية تسدد 94 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية من يوليه 2019 ليناير2020

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ارتفاع جملة المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتي نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7٪؜ المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي 2019/2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية.

التجارة: اختتام تدريب "استراتيجيات التسويق والخطة التصديرية لدول أفريقيا"

اختتمت بالقاهرة فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 12– 30 يناير حول "استراتيجيات التسويق بغرض التصدير والخطة التصديرية للدول الأفريقية " للعاملين بوزارات التجارة والصناعة بعدد من الدول الأفريقية حيث استهدف البرنامج رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق بغرض التصدير وإعداد الخطط التصديرية.

أبرز 5 أسئلة عن صفقة استحواذ " STC " على فودافون مصر..مسئول يجيب

أثار إعلان مجموعة فودافون العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.392 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، العديد من التساؤلات لدى المتابعين للصفقة بداية من أسباب بيع فودافون حصتها فى مصر، وهى من أفضل الشركات أداءً، وكذلك مخاوف العاملين بالشركة بعد الصفقة، بالإضافة إلى تساؤلات عملاء الشركة عن العلامة التجارية وتعاقداتهم مع الشركة.

4 أسباب وراء تراجع صادرات الجلود أبرزها ذبح البتلو والأحذية القماش

قال عبد الرحمن الجباس ، عضو شعبة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن هناك 4 أسباب لتراجع صادرات مصر من الجلود بنحو 24% خلال العام الماضى وهى تراجع معدلات الطلب عالميا، والاتجاه السائد في شراء الأحذية الرياضية المصنوعة من " الأقمشة " بديلا عن الجلد، وكذلك عدم الإهتمام بالثروة الحيوانية فى مصر نتيجة ذبح البتلو، والعشوائية فى حفظ الجلود وانتشار الجراثيم عليها ، وعدم العناية برش الجلود بالمبيدات مما يؤدى لهدر الكثير من الكميات المنتجة وعدم صلاحيتها فى الصناعة.

البورصة تدشن مؤشر 70 EWI EGX متساوى الأوزان لتنويع أدوات قياس أداء السوق

تدشن البورصة المصرية الأحد المقبل مؤشر جديد EGX70 EWI متساوي الأوزان، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 70 شركة في البورصة المصرية من حيث قيمة السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، وإلغاء المؤشر الحالي EGX70، وبمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال إدارة مؤشــرات أســواق الأوراق المالية.

الدلتا للأسمدة: خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يحول الشركة من الخسارة للربحية

كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للأسمدة، إحدى الشركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض أسعار الغاز للشركات كثيفة استهلاك الطاقة يحولها من الخسارة إلى الربحية بشكل مباشر.

أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 1-2-2020

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 1-2-2020، طبقاً لأسعار إغلاق الخميس، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية، حيث سجل سعره فى البنك المركزى استقرارا عند 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم.

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 1-2-2020 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 1-2-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة باسعار الخميس، وذلك لعدوم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم.