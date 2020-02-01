فيديو.. شاهد كيف تتعامل مصر لمواجهة فيروس كورونا بمطار القاهرة

كتب وليد عبد السلام

مع إعلان منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ العالمية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا فى أكثر من 18 دولة أجرت اليوم السابع جولة ميدانية بين رجال الحجر الصحي بمطار القاهرة مع استقبالهم جميع العائدين من الخارج على متن رحلات الطيران المختلفة وبالتزامن مع انتظار عودة المصريين من ووهان الصينية حيث شهد المطار إجراءات صحية مشددة لمواجهة الوباء ومنع تسربه للبلاد.

وينتشر بمطار القاهرة الدولى أكثر من 7 مكاتب للحجر الصحي تمثل حائط صد الوباء والكشف عنة بين القادمين من الخارج حيث يتوفر المراقبين الصحيين والتمريض والأطباء البشريين و الصيادلة كفريق طبى متكامل يمثل حجر الزاوية فى الكشف عن فيروس كورونا وجميع الدول التي مسجلة بأنها مصادر للأوبئة والتي يتجاوز عددها 108 دولة حول العالم.

"اليوم السابع" أجرى تجربة كاملة كمصري عائدا من أحد البلاد التي انتشر فيها وباء كورونا حيث قامت أحد الممرضات وتدعى جيهان سيد بمناظرة الحالة ومتابعة العلامات البيولوجية والتأكد من سلامته وخلوها من أي أمراض وبائية وفى مقدمتها فيروس الكورونا وقامت الممرضة بقياس درجة الحرارة ومتابعة الحالة وما قد يظهر عليها من عطس او رشح أو سخونة مع تحرير كارت المراقبة الصحية للحالة يتضمن جميع بياناتها من اسم ومحل السكن وأرقام الهواتف وغيرها من البيانات التى يستدل عليها حال ظهور أعراض خلال 14 يوم تمثل فترة حضانة المرض .

وقالت عبير أحمد ممرضة : دائما حذرين ومستعدين لاستقبال كل القادمين ونقوم بمتابعتهم والكشف عليهم جيدا بمعاونة الأطباء ولدينا كافة الأدوات الوقائية لمواجهة اى حالات مشتبه فى اصابتها بكورونا وتابعت : لا نقلق من الاصابة او نقل عدوى فنحن مدربين على كافة الأعمال واعمل فى الحجر الصحى من 1994 وحتى الان ويوميا نقوم بمتابعة حالتنا الصحية للتأكد من عدم نقل اى عدوى مرضية .