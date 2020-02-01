شاهد.. وزيرة التعاون الدولى تنشر أول فيلم ترويجى عن المتحف المصرى الكبير

Today, @Discovery; one of the world’s leading content networks with more than 7 billion monthly video views across 220 countries launches the first segment created for The Grand Egyptian Museum campaign. This campaign is part of the 𝗘𝗴𝘆𝗽𝘁 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺: 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗰𝗼𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 communications plan launched Sept, 2019; which includes broadcast pieces on our cultural heritage & leisure destinations, adapted specifically for travelers across the US, Europe, Japan, China & India. The content offers a captivating and fascinating sneak peak creating global intrigue around the world’s most awaited cultural destination; the only museum dedicated to one civilization. The Ministry of International Cooperation has played a monumental role in mobilizing ODA loans in 2008 and 2018 from the Japan International Cooperation Agency (JICA); allocated to the museum and exhibition construction, information and communication infrastructure and consulting services. We look forward to opening this historical destination’s door to everyone around the world this year. #GEM2020 #Egypt. Thank you Dr. @Khaled.Elenany and General Atef Moftah for your relentless efforts. اليوم ، قامت شبكة قنوات ديسكفري ببث اول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير ....تعتبر قنوات ديسكفري واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه ؛ حيث تمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشتركاً في 224 دولة، وتشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز. وتضمنت الشراكة مع قنوات ديسكفري علي انتاج محتوي ترويجي ورقمي. لعبت وزارة التعاون الدولي دوراً محورياً في تعبئة التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ ٢٠٠٨ وحتي ٢٠١٨ من مؤسسة التعاون الدولية اليابانية. في انتظار العالم اجمع لكي نشهد معاً الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠.اتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير علي مجهوداتهما العظيمة.
شاهد.. وزيرة التعاون الدولى تنشر أول فيلم ترويجى عن المتحف المصرى الكبيرالسبت، 01 فبراير 2020 11:45 م
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى
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نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أول فيلم ترويجى عن المتحف المصرى الكبير، والذى قامت شبكة قنوات ديسكفري ببثه اليوم.
وقالت الوزيرة على صفحتها على موقع انستجرام:"لعبت وزارة التعاون الدولي دوراً محورياً في تعبئة التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ ٢٠٠٨ وحتي ٢٠١٨ من مؤسسة التعاون الدولية اليابانية، وفي انتظار العالم اجمع لكي نشهد معاً الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠".
وقامت الوزيرة بشكر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف الكبير، على مجهوداتهما العظيمة.
الجدير بالذكر أنه أثناء تولى الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة، أعلنت الوزارة في سبتمبر ٢٠١٩ عن الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات العالمية للترويج لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، ومنهم شبكة قنوات ديسكفرى، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه، حيث تمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشتركاً في 224 دولة، وتشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز، وتضمنت الشراكة مع قنوات ديسكفري، انتاج محتوي ترويجي ورقمي.
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