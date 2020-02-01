سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء يحذر: سنحتاج 3 أضعاف النمو الاقتصادى إذا استمر معدل الإنجاب الحالى

السبت، 01 فبراير 2020 10:57 م
جهاز الإحصاء يحذر: سنحتاج 3 أضعاف النمو الاقتصادى إذا استمر معدل الإنجاب الحالى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت دراسة حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أثر اختلاف مستويات الانجاب على النمو السكان، والتى حذرت من أن عدم تراجع معدلات الخصوبة عن المعدلات الحالية والتى تصل إلى 3.4 طفل لكل سيدة "وفقا للفرض الثابت للخصوبة"، سيرتفع عدد السكان عام 2052 لأكثر من الضعف ليصل إلى 191.3 مليون نسمة.

واعتبر الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى دراسته، أن ارتفاع عدد السكان لأكثر من الضعف عام 2052 يستوجب وصول معدل النمو الاقتصادى ليبلغ نحو 3 أضعاف معدلات النمو السكانى، من أجل المحافظة على المستويات الاقتصادية الحالية على الأقل، وتجنب الأثر على النمو الاقتصادى ومستوى المعيشة.

ويعد النمو السكانى فى مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، بسبب ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات.

وقد ارتفع عدد سكان مصر تدريجيا خلال الفترة "2007-2019" بمعدل زيادة تقترب من 32.2% من إجمالى السكان، حيث ارتفعت من 74.8 مليون عام 2007 إلى 98.9 مليون عام 2019، وأدى ذلك إلى وجود هرم سكانى ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

وتكمن المشكلة السكانية فى عدم التوازن بين النمو السكانى من ناحية، والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادى من ناحية أخرى، وما لذلك من تداعيات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للمجتمع، وتعد المشكلة السكانية ضمن التحديات التى تواجه عملية التنمية، كما تتبلور المشكلة السكانية فى مصر فى ثلاثة أبعاد رئيسية وهى النمو السكانى المرتفع، والخلل فى توزيع السكان الجغرافى فتدنى الخصائص السكانية يمثل انعكاسا حيا للتحديات الاقتصادية التى تعانيها مصر من جراء النمو السكاني.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

معدلات الانجاب

نمو السكان

معدل النمو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

دفع رسوم زيارة المتحف الكبير بوسائل إلكترونية.. اقرأ التفاصيل بالقانون

دفع رسوم زيارة المتحف الكبير بوسائل إلكترونية.. اقرأ التفاصيل بالقانون

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة توصيل موظفى الكهرباء للتيار بالمخالفة للقانون

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة توصيل موظفى الكهرباء للتيار بالمخالفة للقانون

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو"

قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو"

غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة