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تكريم الدكتور عبد الغفار شديد بـ"فنون جميلة الزمالك".. غداً

السبت، 01 فبراير 2020 11:14 م
تكريم الدكتور عبد الغفار شديد بـ"فنون جميلة الزمالك".. غداً الفنان عبد الغفار شديد
كتبت - منى فهمى

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تنظم كلية الفنون الجميلة بالزمالك ورشة فنية لقسم الجرافيك بالكلية لفنون الحفر والطباعة "بارز- غائر- سيلك سكرين- ليثوجراف" فى الفترة من 1 إلى 6 فبراير الحالى، بمطبعة قسم الجرافيك، ويقوم بالإشراف عليها أساتذة وفنانى قسم الجرافيك بالكلية، وهم: الدكتور السيد قنديل، والدكتور جمال الخشن، والدكتورة داليا مكاوى، ويتم تنظيم الورشة الفنية فى إطار دور كلية الفنون الجميلة بالزمالك فى نشر الوعى الفنى والعلمى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم.

 

وسيتم تكريم الفنان المبدع والعالم الأثرى الدكتور عبد الغفار شديد لإهداء القسم مطبعة لليثوجراف ومطبعة للسيلك سكرين، وذلك غدا الأحد 2 فبراير الحالى، بمدرج الدكتور صلاح عبد الكريم، وسوف يُكرّم الدكتور عبد الغفار شديد الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، بحضور الدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأساتذة قسم الجرافيك بالكلية، وهم: الدكتور حازم فتح الله، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ بقسم الجرافيك، والدكتور السيد إبراهيم قنديل، العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور بدر الدين عوض، رئيس قسم الجرافيك، والدكتورة رشا عبد المنعم، رئيس قسم تاريخ الفن، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بفنون جميلة الزمالك، وعدد من أساتذة الكلية، ومهتمين بالحركة الفنية .

 

جدير بالذكر أن الفنان المبدع والعالم الأثرى الدكتور عبد الغفار شديد من مواليد عام 1938، سافر إلى أوروبا فى رحلة دراسة عام 1966، درس الفن بأكاديمية الفنون التشكيلية بمدينة ميونخ، وحاز على لقب "مايستر شولر" عام 1967، حصل على شهادة الدبلوم من الأكاديمية فى التصوير والجرافيك عام 1973، التحق بجامعة ميونخ لدراسة الفن وعلم المصريات عام 1974، حصل على الماجستير فى تاريخ الفن وعلم المصريات من جامعة لودفيج ماكسيميليان بميونخ عام 1983، حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة فى تاريخ الفن وعلم المصريات واليونانى والرومانى عام 1985، و منذ عام 1986 وهو يعمل أستاذ تاريخ الفن بجامعة ميونخ، ومحاضر فى الجامعات الألمانية المختلفة، و هو أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان منذ عام 1995، أسس قسم تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة عام 1998، وهو القسم الوحيد بالشرق الأوسط.

 

قام الدكتور عبد الغفار شديد خلال الفترة من عام 1970 إلى 1976 بتنفيذ أعمال الترميم خاصة بلوحات الحائط "الفرسك" والتماثيل الخشبية والحجرية من العصر القوطى والرومانى، تحت إشراف هيئة الآثار بمدينة ميونخ بولاية بافاريا، و له العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل وخارج مصر، وله العديد من الكتب والدراسات التحليلية للفن المصرى القديم، وهو عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بمصر، وعضو بنقابة التشكيليين ببافاريا بألمانيا، وعضو بالمجلس الأعلى للآثار، وعالم من علماء المصريات.


تكريم عبد الغفار شديد

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