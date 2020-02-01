الجيش اليمنى يدمر عتادا للحوثيين غرب تعز ويحرر مواقع استراتيجية شرقها

عدن أ ش أ

أعلن الجيش اليمنى أن قواته أحرزت تقدما ميدانيا فى قتاله ضد ميليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران فى شرق مدينة تعز، وأن وحدات من الجيش اليمنى تمكنت خلال هجوم واسع شنته اليوم من تحرير تلّتى المقرمى والجعشاء فى الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وأشار المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - إلى تدمير دبابات وعربات عسكرية ومدافع واختراق التحصينات الدفاعية والسيطرة على تبة المقرمى الاستراتيجية، التى تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادى صالة كما تطل على الطريق الرئيسى الذى يربط المدينة بمنطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة المتمردين المدعومين من إيران.

وفى غرب المحافظة اليمنية، أعلنت قوات تابعة لألوية العمالقة تدميرها عددا من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة لميليشيا الحوثى الانقلابية فى جبهة البرح.

ونقلت الوكالة اليمنية عن بيان للألوية القول إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين فى جبهة البرح وتمكنت قوات العمالقة من دك تحصينات للميليشيا فى جبال رسيان شمال البرح، موضحا أن قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثى سقطوا فى المواجهات وتم تدمير عتاد قتالى للمتمردين.