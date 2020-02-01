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البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى للتهنئة بعيد الميلاد

السبت، 01 فبراير 2020 11:18 م
البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى للتهنئة بعيد الميلاد البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى
كتب سيد الخلفاوى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، والوفد المرافق له والذين جاءوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.
 
وأعرب هشام طلعت مصطفى ، عن شكره العميق لقداسة البابا لاستقباله ودعا قداسته لزيارة مدينة "مدينتى" وافتتاح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس هناك.
 
ورحب قداسة البابا بالضيوف وشكرهم على مجهوداتهم الملموسة في الوطن والتي تظهر في المدن الجديدة التي تقوم ببنائها مجموعة طلعت مصطفى وتمنى لهم كل التوفيق والمزيد من النجاح فى مهام عملهم، وحضر اللقاء القس أنطونيوس موريس كاهن كنيسة مدينتي وأعضاء مجلس الكنيسة ذاتها.
 
استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم بالمقر البابوى بالقاهرة، الأسقف جوريا أسقف ديڤا والأسقف سباستيان أسقف سلاتينا وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية وذلك خلال زيارتهم لمصر.
 
أعرب قداسة البابا تواضروس خلال اللقاء عن ترحيبه بضيوفه متمنيًا لهم زيارة مفرحة لمصر التى هى جزء من الأراضى المقدسة التى زارها السيد المسيح، وأضاف البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تفتح قلبها من أجل هذه الزيارة العزيزة وتسعد بالتواصل مع كل كنائس العالم. كما طلب من الوفد الرومانى نقل تحياته ومحبته لغبطة البطريرك دانيال، بطريرك الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية.
 
ومن جانبهم قدم الضيوف الشكر لقداسة البابا تواضروس على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة فى كل الأماكن التى زاروها معربين عن إعجابهم الشديد بالأديرة القبطية والتى شعروا فيها بالروحانية الكبيرة، مشيرين إلى أنها بحق منشأ الرهبنة فى العالم. كما عبروا عن انبهارهم بكل الأماكن التى زاروها فى مصر، حضر اللقاء القس مينا تكلا كاهن الكنيسة القبطية فى رومانيا.
 
جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية تحتفل هذه الأيام بعيد الأنبا أنطونيوس الملقب بأبو الرهبان، إذ يعتبره المؤرخون أول راهب فى التاريخ رغم من سبقوه إلى التعبد فى الصحارى ونذر أرواحهم إلى الله ولكن القديس الذى عاش فى القرن الثالث الميلادى قد مثل بحق أول راهب بالمعنى المعروف اليوم رغم التحولات التى طرأت على الرهبنة من عصر إلى عصر، إلا أن جوهر الرهبنة المسيحية هو الذى وضعه الأنبا أنطونيوس وتلاميذه فى البرية الشرقية بجبل القلالى قرب البحر الأحمر، ومن هناك انتقلت حركة الرهبنة إلى العالم كله فى القرون التالية فصار القديس يتسمى بأسماء أجنبية لا تمحى اسمه الأصلى، مثل سان انطونى أو انطونيو، كل ينطقه حسب لغته ولهجته
البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى (2)
البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى 

البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى (3)
البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى 

البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى (1)
البابا تواضروس يستقبل هشام طلعت مصطفى 
 

طلعت مصطفى

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