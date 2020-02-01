أبرز 5 أسئلة عن صفقة استحواذ " STC " على فودافون مصر..مسئول يجيب

كتبت هبة السيد

أثار إعلان مجموعة فودافون العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.392 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، العديد من التساؤلات لدى المتابعين للصفقة بداية من أسباب بيع فودافون حصتها فى مصر، وهى من أفضل الشركات أداءً، وكذلك مخاوف العاملين بالشركة بعد الصفقة، بالإضافة إلى تساؤلات عملاء الشركة عن العلامة التجارية وتعاقداتهم مع الشركة.

"اليوم السابع" التقى المهندس أيمن عصام ، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر، للرد على كافة تساؤلات المتابعين لصفقة فودافون مصر.



1- لماذا قررت فودافون بيع حصتها فى مصر؟ -السبب وراء بيع شركة فودافون العالمية حصتها فى فودافون مصر البالغة 55%، هو تغير استراتيجى فى وجهة نظر فودافون العالمية حول إعادة هيكلة استثماراتها فى شركاتها حول العالم، بالتخارج من أسواق الشرق الأوسط والتركيز فى أفريقيا، حيث بدأت الشركة العالمية بيع وحدتها فى نيوزيلاندا منذ عدة شهور ثم بيع وحدتها فى مالطا منذ ما يقارب من شهرين، وتبعه عرض تلقته من شركة الاتصالات السعودية فى بيع حصتها فى مصر، خاصة وأن شركة فودافون مصر هى المشغل الوحيد للشركة العالمية فى الشرق الأوسط. 2- هل تعرضت فودافون لضغوط لبيع حصتها فى مصر؟ -السبب وراء بيع شركة فودافون العالمية حصتها فى فودافون مصر البالغة 55%، هو تغير استراتيجى فى وجهة نظر فودافون العالمية حول إعادة هيكلة استثماراتها فى شركاتها حول العالم، بالتخارج من أسواق الشرق الأوسط والتركيز فى أفريقيا، حيث بدأت الشركة العالمية بيع وحدتها فى نيوزيلاندا منذ عدة شهور ثم بيع وحدتها فى مالطا منذ ما يقارب من شهرين، وتبعه عرض تلقته من شركة الاتصالات السعودية فى بيع حصتها فى مصر، خاصة وأن شركة فودافون مصر هى المشغل الوحيد للشركة العالمية فى الشرق الأوسط. - لم نتعرض لأى ضغوط، ومثلما ذكرت هو تغيير فى استراتيجية العالمية بالتركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا والتخارج من أسواق فى الشرق الأوسط، ولم نطلب عرض الشراء فالشركة السعودية هى من تقدمت بالعرض.



3- وما هو مصير حصة الشركة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر؟ - الشركة المصرية للاتصالات تمتلك 45% من فودافون مصر، ووفقاً لاتفاق المساهمين بين فودافون العالمية والمصرية للاتصالات ، فإن الأخيرة لها حق الشفعة، ويبدأ هذا الحق منذ إخطار المصرية للاتصالات بتسعير نهائى للسهم وشكل نهائى للصفقة، لأنه لكى تستخدم "المصرية للاتصالات" حق الشفعة يجب عليها أن تتقدم بعرض مماثل بنسبة 100%، وبالتالى قبل أن يتم الانتهاء من تكوين شكل الصفقة النهائى لن يعرض على المصرية للاتصالات، لأن التقييم الحالى مبدئى، وسيتم إجراء الفحص النافى للجهالة للتقييم النهائى، والتقدم بعرض نهائى.

وهناك مدة زمنية لحق الشفعة، وفقاً لاتفاق المساهمين، ولها الحق فى استخدامه من عدمه.



4- هل سيتم تغيير العلامة التجارية لفودافون مصر؟ - مذكرة التفاهم تتضمن الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد. 5- وهل يعنى ذلك خصم استغلال العلامة التجارية من سعر الصفقة؟ - مذكرة التفاهم تتضمن الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد. - سيكون له اتفاق تجارى خاص بين فودافون العالمية وSTC بعيداً عن الصفقة المعلنة.



6- وبالنسبة لموظفى شركة فودافون مصر..هل ستتأثر بالصفقة؟ - لن يتأثر موظفى شركة فودافون مصر أو الإدارة مطلقاً بالصفقة، وهذا كان شرطاً لشركة فودافون العالمية.



7- كيف تم تقييم حصة فودافون مصر بقيمة 2.392 مليار دولار؟ - لم يتم إجراء تقييم، والأمر كله أن هناك مشترى محتمل يرغب فى الاستحواذ على حصة فودافون العالمية فى فودافون مصر، ولذا تقدم بعرض وفقاً لتقديره لمجموعة فودافون العالمية، والتى ارتأت أن تلك القيمة مناسبة، على أن تبدأ فى توقيع مذكرة تفاهم والدخول فى الفحص النافى للجهالة.

ويبلغ إجمالى تقييم شركة فودافون مصر 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، وتبلغ حصة شركة فودافون العالمية، 55% فى شركة فودافون مصر، ويوازى 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودى.

ولم يتم تحديد المقابل المالى النهائى لصفقة فودافون مصر، وسيتم حسم المقابل عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية خلال شهر يونيو ، بعد الانتهاء من الفحص النافى للجهالة لمدة 75 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، فيما لم يتم إبرام أى اتفاقية ملزمة بين الشركة وفودافون بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة.