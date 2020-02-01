أبرز 5 أسئلة عن صفقة استحواذ " STC " على فودافون مصر..مسئول يجيب

1- لماذا قررت فودافون بيع حصتها فى مصر؟-السبب وراء بيع شركة فودافون العالمية حصتها فى فودافون مصر البالغة 55%، هو تغير استراتيجى فى وجهة نظر فودافون العالمية حول إعادة هيكلة استثماراتها فى شركاتها حول العالم، بالتخارج من أسواق الشرق الأوسط والتركيز فى أفريقيا، حيث بدأت الشركة العالمية بيع وحدتها فى نيوزيلاندا منذ عدة شهور ثم بيع وحدتها فى مالطا منذ ما يقارب من شهرين، وتبعه عرض تلقته من شركة الاتصالات السعودية فى بيع حصتها فى مصر، خاصة وأن شركة فودافون مصر هى المشغل الوحيد للشركة العالمية فى الشرق الأوسط.
2- هل تعرضت فودافون لضغوط لبيع حصتها فى مصر؟
- لم نتعرض لأى ضغوط، ومثلما ذكرت هو تغيير فى استراتيجية العالمية بالتركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا والتخارج من أسواق فى الشرق الأوسط، ولم نطلب عرض الشراء فالشركة السعودية هى من تقدمت بالعرض.
3- وما هو مصير حصة الشركة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر؟
- الشركة المصرية للاتصالات تمتلك 45% من فودافون مصر، ووفقاً لاتفاق المساهمين بين فودافون العالمية والمصرية للاتصالات ، فإن الأخيرة لها حق الشفعة، ويبدأ هذا الحق منذ إخطار المصرية للاتصالات بتسعير نهائى للسهم وشكل نهائى للصفقة، لأنه لكى تستخدم "المصرية للاتصالات" حق الشفعة يجب عليها أن تتقدم بعرض مماثل بنسبة 100%، وبالتالى قبل أن يتم الانتهاء من تكوين شكل الصفقة النهائى لن يعرض على المصرية للاتصالات، لأن التقييم الحالى مبدئى، وسيتم إجراء الفحص النافى للجهالة للتقييم النهائى، والتقدم بعرض نهائى.
4- هل سيتم تغيير العلامة التجارية لفودافون مصر؟- مذكرة التفاهم تتضمن الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.
5- وهل يعنى ذلك خصم استغلال العلامة التجارية من سعر الصفقة؟
- سيكون له اتفاق تجارى خاص بين فودافون العالمية وSTC بعيداً عن الصفقة المعلنة.
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