اليوم السابع
Ads
السبت، 05 ديسمبر 2020 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

السبت، 05 ديسمبر 2020 12:47 ص
مصرع شاب وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد اسعاف-ارشيفية
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب يناهز الثانية والعشرين من عمره مصرعه، وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحى الزهور ببورسعيد وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ناصر حريز مساعد مدير أمن بورسعيد إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية يفيد بأن مستشفى آل سليمان استقبلت 2 مصابين نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الزهور، وتلقيه إخطاراً آخر من مستشفى الزهور باستقبال مصاب آخر وجثة هامدة ضمن الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أنه قام فريق طبى بتقديم كافة الإسعافات الأولية وتحويل المصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد.

وتابع: أن مستشفى الزهور استقبل أحمد .م .ا 20 سنة جثة هامدة إثر إصابته بطعنة فى القلب وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

مصرع شاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة