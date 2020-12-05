مصرع شاب وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى شاب يناهز الثانية والعشرين من عمره مصرعه، وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحى الزهور ببورسعيد وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ناصر حريز مساعد مدير أمن بورسعيد إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية يفيد بأن مستشفى آل سليمان استقبلت 2 مصابين نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الزهور، وتلقيه إخطاراً آخر من مستشفى الزهور باستقبال مصاب آخر وجثة هامدة ضمن الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أنه قام فريق طبى بتقديم كافة الإسعافات الأولية وتحويل المصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد.

وتابع: أن مستشفى الزهور استقبل أحمد .م .ا 20 سنة جثة هامدة إثر إصابته بطعنة فى القلب وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.